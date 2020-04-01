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  • Месси назвал 15 восходящих звезд. Хаверц, Маунт, Ауа – в списке

Месси назвал 15 восходящих звезд. Хаверц, Маунт, Ауа – в списке

1 апреля 2020, 00:29
5

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси составил список из 15 восходящих футбольных звезд. Аргентинец сделал этот выбор для Give me Sport. Он выглядит так.

Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»);

Кристиан Пулишич («Челси»);

Мэйсон Маунт («Челси»);

Фил Фоден («Манчестер Сити»);

Джейдон Санчо («Боруссия» Д);

Лука Йович («Реал»);

Кай Хаверц («Байер»);

Эдер Милитао («Реал»);

Усман Дембеле («Барселона»);

Уссем Ауар («Лион»);

Френки де Йонг («Барселона»);

Жоау Фелиш («Атлетико»);

Кильян Мбаппе («ПСЖ»);

Джошуа Киммих («Бавария»);

Бенджамен Павар («Бавария»).

  • Месси получил свой первый «Золотой мяч» в 22 года.
  • Всего их у игрока шесть.
  • Евросезон сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: Give me Sport
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Челси Байер Лион Месси Лионель Хаверц Кай Ауа Уссем Маунт Мэйсон
Комментарии (5)
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Saracen Jr
1585695076
Ну а тот же трент это разве не уже звезда? Стабильный игрок стала ливера, цена более 100млн, это ещё не звезда?! Такие же вопросы и к санчо с мапедом, тоже. Ну и странно что нету фати, как никак сокомандник, или раскрылась вся правда о его таланте?
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Кнут Юхансон
1585717566
Без Дзюбы список не полный
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Schicko_008
1585725605
Холланд?)
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