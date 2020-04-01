Месси назвал 15 восходящих звезд. Хаверц, Маунт, Ауа – в списке

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси составил список из 15 восходящих футбольных звезд. Аргентинец сделал этот выбор для Give me Sport. Он выглядит так.

Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»);

Кристиан Пулишич («Челси»);

Мэйсон Маунт («Челси»);

Фил Фоден («Манчестер Сити»);

Джейдон Санчо («Боруссия» Д);

Лука Йович («Реал»);

Кай Хаверц («Байер»);

Эдер Милитао («Реал»);

Усман Дембеле («Барселона»);

Уссем Ауар («Лион»);

Френки де Йонг («Барселона»);

Жоау Фелиш («Атлетико»);

Кильян Мбаппе («ПСЖ»);

Джошуа Киммих («Бавария»);

Бенджамен Павар («Бавария»).