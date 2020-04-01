Месси назвал 15 восходящих звезд. Хаверц, Маунт, Ауа – в списке

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси составил список из 15 восходящих футбольных звезд. Аргентинец сделал этот выбор для Give me Sport. Он выглядит так.
Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»);
Кристиан Пулишич («Челси»);
Мэйсон Маунт («Челси»);
Фил Фоден («Манчестер Сити»);
Джейдон Санчо («Боруссия» Д);
Лука Йович («Реал»);
Кай Хаверц («Байер»);
Эдер Милитао («Реал»);
Усман Дембеле («Барселона»);
Уссем Ауар («Лион»);
Френки де Йонг («Барселона»);
Жоау Фелиш («Атлетико»);
Кильян Мбаппе («ПСЖ»);
Джошуа Киммих («Бавария»);
Бенджамен Павар («Бавария»).
- Месси получил свой первый «Золотой мяч» в 22 года.
- Всего их у игрока шесть.
- Евросезон сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: Give me Sport