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    Месси назвал 15 восходящих звезд. Хаверц, Маунт, Ауа – в списке

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси составил список из 15 восходящих футбольных звезд. Аргентинец сделал этот выбор для Give me Sport. Он выглядит так.

    Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»);

    Кристиан Пулишич («Челси»);

    Мэйсон Маунт («Челси»);

    Фил Фоден («Манчестер Сити»);

    Джейдон Санчо («Боруссия» Д);

    Лука Йович («Реал»);

    Кай Хаверц («Байер»);

    Эдер Милитао («Реал»);

    Усман Дембеле («Барселона»);

    Уссем Ауар («Лион»);

    Френки де Йонг («Барселона»);

    Жоау Фелиш («Атлетико»);

    Кильян Мбаппе («ПСЖ»);

    Джошуа Киммих («Бавария»);

    Бенджамен Павар («Бавария»).

    • Месси получил свой первый «Золотой мяч» в 22 года.
    • Всего их у игрока шесть.
    • Евросезон сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Give me Sport

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +460

      Schicko_008 2 часа назад

      Холланд?)

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      Рейтинг: +201

      Кнут Юхансон 5 часов назад

      Без Дзюбы список не полный

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      Рейтинг: +2230

      SarJr 11 часов назад

      Ну а тот же трент это разве не уже звезда? Стабильный игрок стала ливера, цена более 100млн, это ещё не звезда?! Такие же вопросы и к санчо с мапедом, тоже. Ну и странно что нету фати, как никак сокомандник, или раскрылась вся правда о его таланте?

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      Рейтинг: +1183

      gor77 > SarJr 7 часов назад

      Это же просто игроки, которые нравятся Месси. не более.
      У каждого свой список.)))
      А Бомбардиру, видимо, в облом было полностью сделать перевод.)))
      Там есть ещё его комментарии:
      Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль») — крайний защитник, который впечатляюще ходит в атаку.
      Кристиан Пулишич («Челси») — у него отличный баланс и ловкость.
      Мейсон Маунт («Челси») — видел его игру, он может стать одним из лучших.
      Фил Фоден («Манчестер Сити») — У него огромный талант.
      Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — Способность обыгрывать защитников впечатляет.
      Лука Йович («Реал») — Волшебный игрок.
      Кай Хавертц («Байер») — Впечатляет, насколько он спокоен перед воротами.
      Эдер Милитау («Реал») — Феноменальный талант.
      Усман Дембеле («Барселона») — Пугают его умения на тренировках.
      Уссем Ауар («Лион») — Спокоен и с отличной техникой.
      Френки де Йонг («Барселона») — Один из самых лучших распасовщиков среди тех, кого я видел в его возрасте.
      Жоау Феликс («Атлетико») — Это один из самых удивительных молодых игроков в мире.
      Килиан Мбаппе («ПСЖ») — Очень быстрый и очень опасный игрок.
      Джошуа Киммих («Бавария») — Талантливый крайний защитник, который делает много голевых передач.
      Бенджамен Павар («Бавария») — Классный игрок обороны, который может хорошо ударить.

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