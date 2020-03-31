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    Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Раньше лета мы реально не увидим окончания сезона ни в РПЛ, ни в Европе»

    Вице-спикер Госдумы и бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал мнение, что возобновление сезона в РПЛ не следует ожидать как минимум до начала лета.

    «Когда для большей части населения планеты на кону стоит вопрос жизни и смерти, все остальные вопросы и проблемы отходят на второй план. Безусловно, мы скучаем без футбола, и в режиме самоизоляции единственной радостью для многих болельщиков был бы спорт по телевизору. Пандемия развивается катастрофическими темпами, и на первом месте — безопасность болельщиков и самих спортсменов. В данном случае не стоит делать прогнозов или тешить себя надеждами, что футбол вернется завтра. Нужно принять мысль, что восстановление многих сфер, в том числе и спортивной займет время. Думаю, раньше лета мы реально не увидим окончания сезона ни в РПЛ, ни в других европейских лигах», – сказал Лебедев.

    • Чемпионат России из-за пандемии коронавируса остановлен минимум до 10 апреля.
    • В России вирусом COVID-19 заразились 2337 человек, 17 из них умерли.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.03.2020 20:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1857

      Hektor 84 14 часов назад

      Товарищ вице спикер вы не о том думаете. Занимайтесь своими делами в думе. Не надо лезть в спорт со своим мнением и что то высказывать. Занимайтесь своими прямыми обязанностями.

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      Рейтинг: +3774

      Рубинище 14 часов назад

      Ты лучше расскажи, почему, нам Россиянам, в трое дороже, наш же, бензин и газ продаете, чем "вражескому Нато".

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