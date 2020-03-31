Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Раньше лета мы реально не увидим окончания сезона ни в РПЛ, ни в Европе»

Вице-спикер Госдумы и бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал мнение, что возобновление сезона в РПЛ не следует ожидать как минимум до начала лета.

«Когда для большей части населения планеты на кону стоит вопрос жизни и смерти, все остальные вопросы и проблемы отходят на второй план. Безусловно, мы скучаем без футбола, и в режиме самоизоляции единственной радостью для многих болельщиков был бы спорт по телевизору. Пандемия развивается катастрофическими темпами, и на первом месте — безопасность болельщиков и самих спортсменов. В данном случае не стоит делать прогнозов или тешить себя надеждами, что футбол вернется завтра. Нужно принять мысль, что восстановление многих сфер, в том числе и спортивной займет время. Думаю, раньше лета мы реально не увидим окончания сезона ни в РПЛ, ни в других европейских лигах», – сказал Лебедев.