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  • Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Раньше лета мы реально не увидим окончания сезона ни в РПЛ, ни в Европе»

Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Раньше лета мы реально не увидим окончания сезона ни в РПЛ, ни в Европе»

31 марта 2020, 20:58
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Вице-спикер Госдумы и бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал мнение, что возобновление сезона в РПЛ не следует ожидать как минимум до начала лета.

«Когда для большей части населения планеты на кону стоит вопрос жизни и смерти, все остальные вопросы и проблемы отходят на второй план. Безусловно, мы скучаем без футбола, и в режиме самоизоляции единственной радостью для многих болельщиков был бы спорт по телевизору. Пандемия развивается катастрофическими темпами, и на первом месте — безопасность болельщиков и самих спортсменов. В данном случае не стоит делать прогнозов или тешить себя надеждами, что футбол вернется завтра. Нужно принять мысль, что восстановление многих сфер, в том числе и спортивной займет время. Думаю, раньше лета мы реально не увидим окончания сезона ни в РПЛ, ни в других европейских лигах», – сказал Лебедев.

  • Чемпионат России из-за пандемии коронавируса остановлен минимум до 10 апреля.
  • В России вирусом COVID-19 заразились 2337 человек, 17 из них умерли.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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Рубинище
1585682296
Ты лучше расскажи, почему, нам Россиянам, в трое дороже, наш же, бензин и газ продаете, чем "вражескому Нато".
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Hektor 84
1585683924
Товарищ вице спикер вы не о том думаете. Занимайтесь своими делами в думе. Не надо лезть в спорт со своим мнением и что то высказывать. Занимайтесь своими прямыми обязанностями.
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