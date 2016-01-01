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    Широков: «В Черногории Капелло разбирался, Толстых даже в раздевалку не спустился»

    Экс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал об инциденте в матче отбора к Евро-2016 против сборной Черногории.

    «У меня случались некоторые недоразумения с питерскими фанатами, но черногорские им не чета. Сам матч проходил с преимуществом сборной России, только забить долгое время не могли. Все закончилось после того, как мне не удалось реализовать пенальти. После этого пошел настоящий беспредел.

    Если бы тогда президентом РФС был не Николай Толстых, все бы могло закончиться уже после травмы Акинфеева. Наш босс даже в раздевалку не спустился. Капелло за счет своего авторитета разбирался в ситуации. Был бы в Подгорице Виталий Мутко, он бы навел порядок сразу»,

    • В начале игры в Игоря Акинфеева попали файером, брошенный фанатом с домашней трибуны.
    • Российского вратаря увезли в больницу, матч продолжился.
    • Во втором тайме на стадионе беспорядки продолжились, главный арбитр Дениз Айтекин принял окончательное решение увести команды с поля.
    • Матч не был доигран, Черногории засчитали техническое поражение.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1036

      acor94 3 часа назад

      правильно, пускай толстые футболисты вес сбросят, потом только на тренировку. а то в отпуске опустились, пожирели...

      0
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      Рейтинг: +137

      New Life 3 часа назад

      Правильно Рома: бей тех, кто не у дел, лижи нужных -твой стиль.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2397

      Давид59 3 часа назад

      Мне почему-то вспомнилось попадание фаером в Шунина. Он тогда изображал из себя убитого наповал и игру прекратили сразу.

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      Рейтинг: +2507

      Томик > Давид59 1 час назад

      Вопросы прежде всего должны быть к тому идиоту, кто его кинул. Разве нет?

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