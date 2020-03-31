Широков: «В Черногории Капелло разбирался, Толстых даже в раздевалку не спустился»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал об инциденте в матче отбора к Евро-2016 против сборной Черногории.

«У меня случались некоторые недоразумения с питерскими фанатами, но черногорские им не чета. Сам матч проходил с преимуществом сборной России, только забить долгое время не могли. Все закончилось после того, как мне не удалось реализовать пенальти. После этого пошел настоящий беспредел.

Если бы тогда президентом РФС был не Николай Толстых, все бы могло закончиться уже после травмы Акинфеева. Наш босс даже в раздевалку не спустился. Капелло за счет своего авторитета разбирался в ситуации. Был бы в Подгорице Виталий Мутко, он бы навел порядок сразу»,