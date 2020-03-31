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  • Широков: «В Черногории Капелло разбирался, Толстых даже в раздевалку не спустился»

Широков: «В Черногории Капелло разбирался, Толстых даже в раздевалку не спустился»

31 марта 2020, 09:06
7

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал об инциденте в матче отбора к Евро-2016 против сборной Черногории.

«У меня случались некоторые недоразумения с питерскими фанатами, но черногорские им не чета. Сам матч проходил с преимуществом сборной России, только забить долгое время не могли. Все закончилось после того, как мне не удалось реализовать пенальти. После этого пошел настоящий беспредел.

Если бы тогда президентом РФС был не Николай Толстых, все бы могло закончиться уже после травмы Акинфеева. Наш босс даже в раздевалку не спустился. Капелло за счет своего авторитета разбирался в ситуации. Был бы в Подгорице Виталий Мутко, он бы навел порядок сразу»,

  • В начале игры в Игоря Акинфеева попали файером, брошенный фанатом с домашней трибуны.
  • Российского вратаря увезли в больницу, матч продолжился.
  • Во втором тайме на стадионе беспорядки продолжились, главный арбитр Дениз Айтекин принял окончательное решение увести команды с поля.
  • Матч не был доигран, Черногории засчитали техническое поражение.

Источник: «Спорт уик-энд»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черногория Акинфеев Игорь Широков Роман Капелло Фабио Толстых Николай Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Давид59
1585636937
Мне почему-то вспомнилось попадание фаером в Шунина. Он тогда изображал из себя убитого наповал и игру прекратили сразу.
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New Life
1585638385
Правильно Рома: бей тех, кто не у дел, лижи нужных -твой стиль.
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acor94
1585639173
правильно, пускай толстые футболисты вес сбросят, потом только на тренировку. а то в отпуске опустились, пожирели...
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DOCTOR PENALTY
1585652816
Становится всё очевидней : Широков собрался в госдуму.
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Hektor 84
1585658133
Широков трепло. Твоего Шмутко за распил бабла и его мутные делишки на Колыму надо отправить.
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