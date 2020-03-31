Ван Перси: «Фергюсон умел быть жестким, а когда нужно – положить руку на плечо и успокоить»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси вспоминает о работе под руководством сэра Алекса Фергюсона.

«Сэр Алекс словами и поступками всегда добивался того, чтобы 27 миллионеров были довольны.

Каждый из этих 27 считал себя лучшим, был уверен, что заслуживает играть больше, чем другие. В сезоне-2012/13 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы.

Ему всегда удавалось поддерживать нужную энергетику каждого игрока. Некоторые немного боялись его, и с ними он был достаточно мягок, чтобы они смогли расслабиться.

Но он мог стать очень строгим на следующий день, если ты снизишь требования. С ним можно было обсудить что угодно, но взамен ты должен был выкладываться на тренировках.

Он умел быть жестким, немного жестоким, а когда нужно – положить руку на плечо и успокоить», – вспоминает Ван Перси.