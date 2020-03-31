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  • Ван Перси: «Фергюсон умел быть жестким, а когда нужно – положить руку на плечо и успокоить»

Ван Перси: «Фергюсон умел быть жестким, а когда нужно – положить руку на плечо и успокоить»

31 марта 2020, 06:39

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси вспоминает о работе под руководством сэра Алекса Фергюсона.

«Сэр Алекс словами и поступками всегда добивался того, чтобы 27 миллионеров были довольны.

Каждый из этих 27 считал себя лучшим, был уверен, что заслуживает играть больше, чем другие. В сезоне-2012/13 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы.

Ему всегда удавалось поддерживать нужную энергетику каждого игрока. Некоторые немного боялись его, и с ними он был достаточно мягок, чтобы они смогли расслабиться.

Но он мог стать очень строгим на следующий день, если ты снизишь требования. С ним можно было обсудить что угодно, но взамен ты должен был выкладываться на тренировках.

Он умел быть жестким, немного жестоким, а когда нужно – положить руку на плечо и успокоить», – вспоминает Ван Перси.

  • Ван Перси выступал в составе «МЮ» с 2012 по 2015-й.
  • В сезоне-2012/13 «МЮ» в последний раз выиграл чемпионат Англии.

Источник: So Foot
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед ван Перси Робин Фергюсон Алекс
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