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    Ван Перси: «Фергюсон умел быть жестким, а когда нужно – положить руку на плечо и успокоить»

    Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси вспоминает о работе под руководством сэра Алекса Фергюсона.

    «Сэр Алекс словами и поступками всегда добивался того, чтобы 27 миллионеров были довольны.

    Каждый из этих 27 считал себя лучшим, был уверен, что заслуживает играть больше, чем другие. В сезоне-2012/13 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы.

    Ему всегда удавалось поддерживать нужную энергетику каждого игрока. Некоторые немного боялись его, и с ними он был достаточно мягок, чтобы они смогли расслабиться.

    Но он мог стать очень строгим на следующий день, если ты снизишь требования. С ним можно было обсудить что угодно, но взамен ты должен был выкладываться на тренировках.

    Он умел быть жестким, немного жестоким, а когда нужно – положить руку на плечо и успокоить», – вспоминает Ван Перси.

    • Ван Перси выступал в составе «МЮ» с 2012 по 2015-й.
    • В сезоне-2012/13 «МЮ» в последний раз выиграл чемпионат Англии.

    Источник: So Foot

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