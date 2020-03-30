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    Уткин: «Амкар» – имя нарицательное. Сейчас его нет, потому что пришло государство»

    Блогер Василий Уткин высказался о прекращении существования пермского «Амкара»

    «Амкар» – это имя нарицательное. Это команда на малом бюджете, с малыми средствами, без собственной школы, но с некоторыми традициями восприятия футбола в городе, построенная на арендованных игроках, которые потом нашли себя в больших клубах и даже в сборной. Какое количество тренеров прошло разных. Это не клуб одного тренера, это клуб двух бизнесменов, которые раньше хозяйствовали вместе, потом переругались, потом один остался, потом другой вернулся…

    Короче говоря, пока этот клуб был частным, он был кому-то нужен. Он развивался, жил и был явлением – и стал явлением, и до сих пор является именем нарицательным в российском футболе и его истории. А сейчас «Амкара» просто нет. Почему? Потому что пришло государство», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

    • «Амкар» прекратил существование в 2018 году.

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    30.03.2020 17:49
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Василий, ты диссертацию что-ли пишешь? Трудный текст какой-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      Drapik 16 часов назад

      Вася, государство пришло, когда все твои вонючие частники-приватизаторы клуб бросили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10070

      KLIM777 18 часов назад

      Убили твари такой клуб!

      1
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      ...
      Рейтинг: +930

      spam2009 > KLIM777 17 часов назад

      так твоя газовая труба и убила

      1
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      Рейтинг: +10070

      KLIM777 > spam2009 9 часов назад

      сдохнешь послезавтра за ложь

      4
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      Рейтинг: +19052

      пьяныйхоровод > spam2009 4 часа назад

      Ты бы свою "газовую скважину" закрыл , а то весь сайт провонял .

      4
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