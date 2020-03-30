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  • Уткин: «Амкар» – имя нарицательное. Сейчас его нет, потому что пришло государство»

Уткин: «Амкар» – имя нарицательное. Сейчас его нет, потому что пришло государство»

30 марта 2020, 17:49
3

Блогер Василий Уткин высказался о прекращении существования пермского «Амкара»

«Амкар» – это имя нарицательное. Это команда на малом бюджете, с малыми средствами, без собственной школы, но с некоторыми традициями восприятия футбола в городе, построенная на арендованных игроках, которые потом нашли себя в больших клубах и даже в сборной. Какое количество тренеров прошло разных. Это не клуб одного тренера, это клуб двух бизнесменов, которые раньше хозяйствовали вместе, потом переругались, потом один остался, потом другой вернулся…

Короче говоря, пока этот клуб был частным, он был кому-то нужен. Он развивался, жил и был явлением – и стал явлением, и до сих пор является именем нарицательным в российском футболе и его истории. А сейчас «Амкара» просто нет. Почему? Потому что пришло государство», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

  • «Амкар» прекратил существование в 2018 году.

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Уткин Василий
Комментарии (3)
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Drapik
1585592948
Вася, государство пришло, когда все твои вонючие частники-приватизаторы клуб бросили
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DOCTOR PENALTY
1585603097
Василий, ты диссертацию что-ли пишешь? Трудный текст какой-то.
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