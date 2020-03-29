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    «Спартак»: «Соблюдайте социальную дистанцию и не выходите из дома без крайней необходимости»

    «Спартак» в твиттере призвал всех соблюдать правила карантина.

    «Соблюдайте социальную дистанцию. Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя», — говорится в сообщении клуба.

    • Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.
    • В России на сегодня зарегистрировано 1534 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек умерло.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    29.03.2020 21:29
    Комментарии19
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      Рейтинг: +137

      New Life 30 марта, 11:11

      Я даже на Бомбардире стараюсь соблюдать дистанцию от местных придурков - троллей.

      2
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      Рейтинг: +2397

      Давид59 30 марта, 09:57

      Посмотрел в Википедии термин "социальная дистанция". Там речь идёт скорее о доходах разных социальных групп. Глупо применять его к данной ситуации

      1
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      Рейтинг: +137

      New Life > Давид59 30 марта, 11:09

      Они просто дословно перевели с английского: "social distancing" - 1.5 - 2 м между людьми (расстояние, на которое летит аэрозоль от чиха).

      2
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      Рейтинг: +2729

      Борат 29 марта, 23:31

      Спартачи призвали не ронять мыло в бане и соблюдать дистанцию, всем направлены рекомендации от жано Ананидзе
      Гыгы

      7
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      Рейтинг: +7

      Бoрат > Борат 29 марта, 23:40

      Душка , душка - помнишь мой трюк , на который ты купился . Он не забыл , не забыл . Гыгы .

      0
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      ...
      Рейтинг: +386

      legenda soccer > Борат 30 марта, 08:08

      мне вот лично не жалко веришь нет если ты коронавирус поймаешь собаке собачья участь

      1
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      ...
      Рейтинг: +935

      "supermax" > legenda soccer 30 марта, 10:44

      Там как раз только его не хватает... Все остальное уже есть... Особенно что касается головы

      2
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      Рейтинг: +10070

      KLIM777 29 марта, 22:44

      Всем покуй. Пусть потом вывозят вперед ногами идиотов

      -1
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      Рейтинг: +386

      legenda soccer > KLIM777 30 марта, 08:07

      типо тебя да

      -1
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      Рейтинг: +386

      legenda soccer > KLIM777 30 марта, 08:07

      посмотрим если кто то из твоих близких заболеет как ты потом запоешь

      0
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      Рейтинг: +10070

      KLIM777 > legenda soccer 30 марта, 12:45

      даун конченный,я в отличие от имбицилов, которые жарят шашлыки, не мотаюсь по улице. Это было обращение именно к ним. Тупые должны учиться на ошибках.

      1
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      Рейтинг: +12578

      vka1970 29 марта, 22:13

      ПалкоВводецъ прав на все сто.Народ расслабляется, не понимая всей глубины шопы в которую мы движемся если не пересмотрим взгляды на нашу жизнь.Про шашлыки и прочую дребедень на месяц , полтора придётся забыть иначе не многие доживут до осени, а кто то до лета.В конце концов впереди лето.Потерпеть месяц, другой вполне реально. Соблюдайте карантин.

      6
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      Рейтинг: +292

      kliker > vka1970 30 марта, 03:40

      Пока я не увидел .опы, пока, начиная с Италии, я вижу по статистике сплошной всемирный обман населения, когда обычную сезонную эпидемию орви выдают за мор. И только батька не участвует в этом.

      2
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      Рейтинг: +12578

      vka1970 > kliker 23 часа назад

      Извини командир, но похоже нашу страну посетил не только короновирус, но и идиотовирус.Открой западные репортажи и посмотри , что творится там.В то время когда в Китае бушевала эпидемия, Испания и Италия так же угорали над этой проблемой, так же их посещали туристы и из Китая в том числе, а потом в один не прекрасный момент появилось множество заражённых и сотни смертей ежедневно.Но ты похоже из числа смотрящих только зомбоящик.Продолжай верить в сезонную эпидемию дальше.

      1
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      Рейтинг: +292

      kliker > vka1970 16 часов назад

      Я сам в группе риска, но я пытаюсь понять и у меня никак не сходятся концы с концами. По статистике в Италии 1700 смертей в хороший день. Сейчас плохой день пандемии, от короновируса умерла тысяча. Сколько умерло всего за день, нам никто не говорит. Если ВСЕГО умерло - объявленая тысяча, то в Италии наступили благодатные времена, но нам никто не говорит общую цифру,а только мэр городка криком кричит: "У нас умерло 600 человек, соблюдайте карантин!". Если раньше старики умирали от старости, то теперь от короновируса. А ты продолжай паниковать.

      0
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      Рейтинг: +2051

      alarm 29 марта, 22:02

      от хряков и их вони все и так шарахаются. так что можно сказать - соблюдают дистанцию.

      7
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      Рейтинг: +36

      ПалкоВводецъ 29 марта, 21:49

      Показывали сегодня по телевизору карантин в Москве. Пикники с шашлыками. Пир во время чумы.

      9
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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 29 марта, 21:38

      Срамтак: Соблюдайте спортивную дистанцию и не выходите выше 8 места. Гыгыгы

      9
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      Рейтинг: +7

      Бoрат > Литейный4 29 марта, 23:27

      Я тебе могу своих свеженьких фоток накидать , что бы дистанционно меня вспоминал , старые то поди уже не вдохновляют Гыгы .

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