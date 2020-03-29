«Спартак»: «Соблюдайте социальную дистанцию и не выходите из дома без крайней необходимости»

«Спартак» в твиттере призвал всех соблюдать правила карантина.

«Соблюдайте социальную дистанцию. Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя», — говорится в сообщении клуба.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В России на сегодня зарегистрировано 1534 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек умерло.