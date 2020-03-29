«Спартак»: «Соблюдайте социальную дистанцию и не выходите из дома без крайней необходимости»

Я даже на Бомбардире стараюсь соблюдать дистанцию от местных придурков - троллей.
«Спартак» в твиттере призвал всех соблюдать правила карантина.
«Соблюдайте социальную дистанцию. Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя», — говорится в сообщении клуба.
- Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.
- В России на сегодня зарегистрировано 1534 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек умерло.
Соблюдайте социальную дистанциюНе выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя!#ОставайтесьДома #StayAtHome #СоциальнаяДистанция #SocialDistance #CoronaOut #БолейТолькоСпартаком pic.twitter.com/7am4fT39vB— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) March 29, 2020