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  • Тедеско – о пандемии: «Есть вещи намного важнее футбола. Нужно быть спокойными, и все будет хорошо»

Тедеско – о пандемии: «Есть вещи намного важнее футбола. Нужно быть спокойными, и все будет хорошо»

29 марта 2020, 16:39
4

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о пандемической ситуации в мире. От коронавируса умерло более 30000 человек.

«Ситуация достаточно непростая. Она коснулась многих стран, многих сфер жизни. Я считаю, что нужно сохранять спокойствие и все будет хорошо. Я вижу, что люди в мире делают, чтобы победить этот кризис. Вместе мы достигнем своих целей. Футбол занимает значимую часть нашей жизни, но есть вещи, которые намного важнее футбола. Мы принимаем эту ситуацию», – сказал Тедеско.

  • В России число зараженных превысило 1500.
  • Есть мнение, что РПЛ не возобновится раньше июня.
  • «Спартак» в таблице идет восьмым.

Источник: сообщество «Спартака» в VK
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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vka1970
1585491930
Прав Тед. Главное люди. И по меньше паники, хотя всё очень не просто.
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Иван Петров 1986
1585494185
Наши игрули с ним в корне не согласны - у них самое важное зарплата.
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ivany4
1585506458
Из 8 коментов, только 4 соответствуют понятиям человеческой морали. Остальные полные дауны!!! И все из северной окраины.))) Видимо у них и впрямь болотный газ мозги портит! Бомбардир, подсчитай, сколько пользователей потеряешь, если не исправишь положение!!! Уже и так адекватов по пальцам пересчитать можно!
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