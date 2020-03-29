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    Тедеско – о пандемии: «Есть вещи намного важнее футбола. Нужно быть спокойными, и все будет хорошо»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о пандемической ситуации в мире. От коронавируса умерло более 30000 человек.

    «Ситуация достаточно непростая. Она коснулась многих стран, многих сфер жизни. Я считаю, что нужно сохранять спокойствие и все будет хорошо. Я вижу, что люди в мире делают, чтобы победить этот кризис. Вместе мы достигнем своих целей. Футбол занимает значимую часть нашей жизни, но есть вещи, которые намного важнее футбола. Мы принимаем эту ситуацию», – сказал Тедеско.

    • В России число зараженных превысило 1500.
    • Есть мнение, что РПЛ не возобновится раньше июня.
    • «Спартак» в таблице идет восьмым.

    Источник: сообщество «Спартака» в VK

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    29.03.2020 16:39
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4505

      ivany4 29 марта, 21:27

      Из 8 коментов, только 4 соответствуют понятиям человеческой морали. Остальные полные дауны!!! И все из северной окраины.))) Видимо у них и впрямь болотный газ мозги портит!
      Бомбардир, подсчитай, сколько пользователей потеряешь, если не исправишь положение!!! Уже и так адекватов по пальцам пересчитать можно!

      1
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      Рейтинг: +292

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 29 марта, 18:11

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 29 марта, 18:07

      Этот карантин временно отдалил срамтак от падения в Пердив. Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +1009

      Иван Петров 1986 29 марта, 18:03

      Наши игрули с ним в корне не согласны - у них самое важное зарплата.

      0
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      Рейтинг: +12578

      vka1970 29 марта, 17:25

      Прав Тед. Главное люди.
      И по меньше паники, хотя всё очень не просто.

      1
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      Рейтинг: +2729

      Борат 29 марта, 17:24

      Хряку повезло, если бы не вирус, сейчас бы уже одной ногой в пердиве был !!! Гыгы

      6
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      Рейтинг: +935

      "supermax" > Борат 29 марта, 18:04

      Какая же ты гниль.... Человек серьёзные вещи говорит

      2
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      Рейтинг: +2051

      alarm 29 марта, 17:05

      во время свиного гриппа под нож отправили очень много хряков, так что на месте тупески я бы не был столь спокоен, а то мало ли что роспотребнадзору придёт в голову)

      5
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      Рейтинг: +1609

      neim 29 марта, 16:51

      Всё правильно. На кону тысячи жизней. Про футбол можно на время и забыть.

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