Тедеско – о пандемии: «Есть вещи намного важнее футбола. Нужно быть спокойными, и все будет хорошо»

Из 8 коментов, только 4 соответствуют понятиям человеческой морали. Остальные полные дауны!!! И все из северной окраины.))) Видимо у них и впрямь болотный газ мозги портит!
Бомбардир, подсчитай, сколько пользователей потеряешь, если не исправишь положение!!! Уже и так адекватов по пальцам пересчитать можно!
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о пандемической ситуации в мире. От коронавируса умерло более 30000 человек.
«Ситуация достаточно непростая. Она коснулась многих стран, многих сфер жизни. Я считаю, что нужно сохранять спокойствие и все будет хорошо. Я вижу, что люди в мире делают, чтобы победить этот кризис. Вместе мы достигнем своих целей. Футбол занимает значимую часть нашей жизни, но есть вещи, которые намного важнее футбола. Мы принимаем эту ситуацию», – сказал Тедеско.
- В России число зараженных превысило 1500.
- Есть мнение, что РПЛ не возобновится раньше июня.
- «Спартак» в таблице идет восьмым.