Тедеско – о пандемии: «Есть вещи намного важнее футбола. Нужно быть спокойными, и все будет хорошо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о пандемической ситуации в мире. От коронавируса умерло более 30000 человек.

«Ситуация достаточно непростая. Она коснулась многих стран, многих сфер жизни. Я считаю, что нужно сохранять спокойствие и все будет хорошо. Я вижу, что люди в мире делают, чтобы победить этот кризис. Вместе мы достигнем своих целей. Футбол занимает значимую часть нашей жизни, но есть вещи, которые намного важнее футбола. Мы принимаем эту ситуацию», – сказал Тедеско.