«Рома» первый матч после возобновления сезона посвятит врачам и раздаст им бесплатные билеты

Ближайший официальный матч «Рома» посвятит врачам, которые борются с пандемией коронавируса. Они смогут попасть на игру по бесплатным и льготным билетам.

Это акция, как декларирует клуб, будет признанием докторам за их труд. Кроме того, в течение следующего сезона врачи смогут покупать билеты на игры «Ромы» по сниженным ценам.