«Рома» первый матч после возобновления сезона посвятит врачам и раздаст им бесплатные билеты

Ближайший официальный матч «Рома» посвятит врачам, которые борются с пандемией коронавируса. Они смогут попасть на игру по бесплатным и льготным билетам.
Это акция, как декларирует клуб, будет признанием докторам за их труд. Кроме того, в течение следующего сезона врачи смогут покупать билеты на игры «Ромы» по сниженным ценам.
- Последний матч «Рома» провела 1 марта против «Кальяри» (4:3).
- Президент «Ромы» Джеймс Палотта ранее пожертвовал 75 тысяч евро на борьбу с пандемией.
- Из-за коронавирусной инфекции по всему миру умерло более 27000 человек.
Источник: официальный сайт «Ромы»