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  • «Рома» первый матч после возобновления сезона посвятит врачам и раздаст им бесплатные билеты

«Рома» первый матч после возобновления сезона посвятит врачам и раздаст им бесплатные билеты

29 марта 2020, 11:16

Ближайший официальный матч «Рома» посвятит врачам, которые борются с пандемией коронавируса. Они смогут попасть на игру по бесплатным и льготным билетам.

Это акция, как декларирует клуб, будет признанием докторам за их труд. Кроме того, в течение следующего сезона врачи смогут покупать билеты на игры «Ромы» по сниженным ценам.

  • Последний матч «Рома» провела 1 марта против «Кальяри» (4:3).
  • Президент «Ромы» Джеймс Палотта ранее пожертвовал 75 тысяч евро на борьбу с пандемией.
  • Из-за коронавирусной инфекции по всему миру умерло более 27000 человек.

Источник: официальный сайт «Ромы»
Италия. Серия А Рома
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