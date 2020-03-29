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    «Рома» первый матч после возобновления сезона посвятит врачам и раздаст им бесплатные билеты

    Ближайший официальный матч «Рома» посвятит врачам, которые борются с пандемией коронавируса. Они смогут попасть на игру по бесплатным и льготным билетам.

    Это акция, как декларирует клуб, будет признанием докторам за их труд. Кроме того, в течение следующего сезона врачи смогут покупать билеты на игры «Ромы» по сниженным ценам.

    • Последний матч «Рома» провела 1 марта против «Кальяри» (4:3).
    • Президент «Ромы» Джеймс Палотта ранее пожертвовал 75 тысяч евро на борьбу с пандемией.
    • Из-за коронавирусной инфекции по всему миру умерло более 27000 человек.

    Источник: официальный сайт «Ромы»

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    29.03.2020 11:16
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