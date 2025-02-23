Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Серия А. «Комо» сенсационно обыграл «Наполи» (2:1)

В матче 26-го тура Серии A «Комо» на своем поле победил «Наполи» со счетом 2:1.

Счет открыли хозяева на 7-й минуте после того как Амир Ррахмани забил гол в свои ворота. «Наполи» отыгрался на 17-й благодаря мячу, забитому Джакомо Распадори.

Победный гол «Комо» забил на 77-й минуте. Отличился Ассане Диао.

«Наполи» продлил безвыигрышную серию до 4 матчей подряд – до этого команда 3 раза сыграла вничью. Неаполитанцы прервали беспроигрышную серию из 10 встреч подряд.

«Наполи» занимает 2-е место в Серии A с 56 очками после 26 матчей. Отставание от «Интера» составляет 1 балл.

«Комо» идет 13-м с 28 баллами.

Италия. Серия А. 26-й тур

Комо – Наполи – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ррахмани, 7 (автогол); 1:1 – Распадори, 17; 2:1 – Диао, 77.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Новости по теме
«Комо» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025
Только один тренер в истории АПЛ набрал больше очков в первых 25 матчах, чем Слот с «Ливерпулем» 1
Серия А. «Наполи» упустил победу над «Лацио» (2:2), но продлил беспроигрышную серию
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:26
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 