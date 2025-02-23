Серия А. «Комо» сенсационно обыграл «Наполи» (2:1)

В матче 26-го тура Серии A «Комо» на своем поле победил «Наполи» со счетом 2:1.

Счет открыли хозяева на 7-й минуте после того как Амир Ррахмани забил гол в свои ворота. «Наполи» отыгрался на 17-й благодаря мячу, забитому Джакомо Распадори.

Победный гол «Комо» забил на 77-й минуте. Отличился Ассане Диао.

«Наполи» продлил безвыигрышную серию до 4 матчей подряд – до этого команда 3 раза сыграла вничью. Неаполитанцы прервали беспроигрышную серию из 10 встреч подряд.

«Наполи» занимает 2-е место в Серии A с 56 очками после 26 матчей. Отставание от «Интера» составляет 1 балл.

«Комо» идет 13-м с 28 баллами.

Италия. Серия А. 26-й тур

Комо – Наполи – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ррахмани, 7 (автогол); 1:1 – Распадори, 17; 2:1 – Диао, 77.

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