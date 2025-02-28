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«МЮ» хочет обменять своего игрока на Осимхена

Сегодня, 12:21

«Манчестер Юнайтед» готов предложить нападающего Расмуса Хойлунда «Наполи» с доплатой в 40 миллионов евро в обмен на форварда Виктора Осимхена.

Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим планирует перестройку состава следующим летом. Одним из футболистов, которые покинут клуб, может стать Хойлунд, не убедивший тренера своей игрой.

  • 26-летний Осимхен выступает за «Галатасарай» на правах аренды. Нигериец в 27 матчах забил 20 голов и отдал 5 передач.
  • 22-летний Хойлунд провел за «МЮ» в этом сезоне 34 встречи, отметился 7 голами и 1 передачей.

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Источник: calciomercato
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Галатасарай Манчестер Юнайтед Наполи Осимхен Виктор Хойлунд Расмус
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