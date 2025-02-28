«МЮ» хочет обменять своего игрока на Осимхена

«Манчестер Юнайтед» готов предложить нападающего Расмуса Хойлунда «Наполи» с доплатой в 40 миллионов евро в обмен на форварда Виктора Осимхена.

Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим планирует перестройку состава следующим летом. Одним из футболистов, которые покинут клуб, может стать Хойлунд, не убедивший тренера своей игрой.