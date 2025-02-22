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  • Форвард «Удинезе» не дал пробить пенальти партнеру, несмотря на уговоры тренера, партнеров, соперников и судьи

Форвард «Удинезе» не дал пробить пенальти партнеру, несмотря на уговоры тренера, партнеров, соперников и судьи

Нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка устроил перформанс во время матча Серии А против «Лечче» (1:0).

В первом тайме «Удинезе» заработал пенальти. Главный тренер команды указал, что бить должен капитан Флориан Товен. Лукка не послушал и не отдавал мяч.

Лоренцо уговаривали партнеры, включая экс-защитника ЦСКА Яку Бийола, который прикрикнул на Лукку. Игрока упрашивали соперники, пытались забрать мяч из-за спины, но форвард был непокорен.

Кроме того, послушаться команду Лукку призвал главный арбитр, поскольку он затягивал игру. За это футболист получил желтую карточку.

Нападающий пенальти на 32-й минуте реализовал, отпраздновал в одиночестве, а через четыре минуты его заменили.

  • 24-летний Лукка стоит 18 миллионов евро.

Коллаж: телеграм-канал «Первый спорт»

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (5)
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САДЫЧОК
1740210511
Ну и ну!
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Max-Min-vkontakte
1740211680
вот уже воистину, солдат (футболист) должен быть тупой и решительный)) Кому и что доказал по итогу?
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...короче
1740212451
...охеревшее существо! Из тех, кто в детстве закатывает родителям истерики в торговых центрах...
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insider_retro
1740213500
Видимо, солидно зарядил ставку на гол с пенальти в матче :))
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