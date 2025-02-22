Форвард «Удинезе» не дал пробить пенальти партнеру, несмотря на уговоры тренера, партнеров, соперников и судьи

Нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка устроил перформанс во время матча Серии А против «Лечче» (1:0).

В первом тайме «Удинезе» заработал пенальти. Главный тренер команды указал, что бить должен капитан Флориан Товен. Лукка не послушал и не отдавал мяч.

Лоренцо уговаривали партнеры, включая экс-защитника ЦСКА Яку Бийола, который прикрикнул на Лукку. Игрока упрашивали соперники, пытались забрать мяч из-за спины, но форвард был непокорен.

Кроме того, послушаться команду Лукку призвал главный арбитр, поскольку он затягивал игру. За это футболист получил желтую карточку.

Нападающий пенальти на 32-й минуте реализовал, отпраздновал в одиночестве, а через четыре минуты его заменили.

24-летний Лукка стоит 18 миллионов евро.

Коллаж: телеграм-канал «Первый спорт»