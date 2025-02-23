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  • Форвард «Фиорентины» потерял сознание после удара коленом в лицо

Форвард «Фиорентины» потерял сознание после удара коленом в лицо

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кен не смог устоять на ногах во время верхового единоборства за мяч и врезался лицом в колено набегавшего защитника «Вероны» Павла Давидовича в матче 26-го тура Серии A.

Выбежавшие на поле медики оказали форварду медицинскую помощь. Кен попытался продолжить матч, однако спустя какое-то время итальянец рухнул на газон.

Кен получил рассечение в области века, на его лице была видна кровь. Игрока унесли с поля на носилках под аплодисменты зрителей, его шея была зафиксирована при помощи специального удерживающего устройства.

Кена вывезли со стадиона на машине скорой помощи, он оставался в сознании и направился на медицинское обследование.

  • Матч завершился домашней победой «Вероны» со счетом 1:0.
  • В этом сезоне 24-летний Кен провел за «фиалок» 30 матчей, забил 19 голов, отдал 2 передачи.

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Источник: Corriere dello Sport

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