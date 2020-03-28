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    РПЛ может возобновить сезон во второй половине июля

    Руководство РПЛ продолжает изучать варианты возобновления сезона. В частности, лига рассматривает такое развитие событий, что чемпионат продолжится только во второй половине июля, пишет «Чемпионат».

    В таком случае РПЛ придется начинать следующий сезон в сентябре и проводить в рамках недели больше одного тура.

    • На официальном уровне говорилось, что РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
    • Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 27000 человек.

    Источник: «Чемпионат»

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    28.03.2020 17:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23

      jocercrazy 29 марта 2020, 00:34

      а выгодно это сша они прикрываясь так называемой пандемией хотят сократить население планеты и убрать своих геополитечских конкурентов а именно западная европа и китай!

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    • ...
      Рейтинг: +23

      jocercrazy 29 марта 2020, 00:33

      это все фейк про коронавирус и про цыфры так назыаемые воз как сказал президент беларуси это массовый психоз и это кому-то выгодно!

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