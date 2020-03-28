РПЛ может возобновить сезон во второй половине июля

Руководство РПЛ продолжает изучать варианты возобновления сезона. В частности, лига рассматривает такое развитие событий, что чемпионат продолжится только во второй половине июля, пишет «Чемпионат».

В таком случае РПЛ придется начинать следующий сезон в сентябре и проводить в рамках недели больше одного тура.