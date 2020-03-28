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    Лукас может летом уйти из «Реала»

    Вингер «Реала» Лукас Васкес, вероятно, в скором времени покинет клуб, утверждает AS.

    По информации источника, мадридцы не собираются продлевать с 28-летним футболистом контракт, истекающий в 2021 году.

    Сообщается, что Васкесу предложат летом подыскать себе новую команду или провести еще один сезон на «Сантьяго Бернабеу» и потом уйти на правах свободного агента.

    Впрочем, окончательное решение о будущем игрока будет приниматься главным тренером Зинедином Зиданом.

    • В текущем сезоне Васкес провел за «Реал» 18 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Источник: AS

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    28.03.2020 11:35
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