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Лукас может летом уйти из «Реала»

28 марта 2020, 11:35

Вингер «Реала» Лукас Васкес, вероятно, в скором времени покинет клуб, утверждает AS.

По информации источника, мадридцы не собираются продлевать с 28-летним футболистом контракт, истекающий в 2021 году.

Сообщается, что Васкесу предложат летом подыскать себе новую команду или провести еще один сезон на «Сантьяго Бернабеу» и потом уйти на правах свободного агента.

Впрочем, окончательное решение о будущем игрока будет приниматься главным тренером Зинедином Зиданом.

  • В текущем сезоне Васкес провел за «Реал» 18 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Васкес Лукас
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