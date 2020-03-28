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  • ESPN: «Боруссия» ждет предложений по Санчо от «Челси», «Ливерпуля» и «МЮ»

ESPN: «Боруссия» ждет предложений по Санчо от «Челси», «Ливерпуля» и «МЮ»

28 марта 2020, 09:17
5

Дортмундская «Боруссия» ожидает, что летом за вингера Джейдона Санчо поборются сразу несколько клубов.

По информации ESPN, немецкий клуб рассчитывает, что конкуренцию главному претенденту на игрока «Манчестер Юнайтед» составят «Челси» и «Ливерпуль».

В «Боруссии» считают, что таким образом им удастся больше заработать на англичанине. Сейчас они требуют за него 130 миллионов евро.

  • В текущем сезоне Санчо забил 17 голов и сделал 19 ассистов в 35 матчах.
  • Его контракт с «Боруссией» рассчитан до июня 2022 года.

Источник: ESPN
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Боруссия Д Манчестер Юнайтед Ливерпуль Челси Санчо Джейдон
Комментарии (5)
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кто там
1585377929
Впечатляющая статистика.
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Maxi_7
1585386452
Ливерпуль должен брать, сколько бы он не стоил... тем более, я думаю, в районе 100-120 это нормальная цена за него с учетом цен на рынке... единственная проблема будет - Салах... потому, что Санчо - это игрок основы... их можно будет менять периодически, выпуская, то одного, то другого, но зная, какой Салах стал чувствительный к своей персоне...) в общем интересно будет на это посмотреть)
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серега кашин
1585391259
с учетом кризиса вряд ли такие деньги им заплатят
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zabvo9406
1585401713
Если уйдут Санчо, Холланд и Хакими, это опять сезон потерян, наигрывать заново
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