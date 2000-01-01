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    ESPN: «Боруссия» ждет предложений по Санчо от «Челси», «Ливерпуля» и «МЮ»

    Дортмундская «Боруссия» ожидает, что летом за вингера Джейдона Санчо поборются сразу несколько клубов.

    По информации ESPN, немецкий клуб рассчитывает, что конкуренцию главному претенденту на игрока «Манчестер Юнайтед» составят «Челси» и «Ливерпуль».

    В «Боруссии» считают, что таким образом им удастся больше заработать на англичанине. Сейчас они требуют за него 130 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Санчо забил 17 голов и сделал 19 ассистов в 35 матчах.
    • Его контракт с «Боруссией» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 09:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +410

      кто там 13 минут назад

      Впечатляющая статистика.

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