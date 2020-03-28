ESPN: «Боруссия» ждет предложений по Санчо от «Челси», «Ливерпуля» и «МЮ»

Дортмундская «Боруссия» ожидает, что летом за вингера Джейдона Санчо поборются сразу несколько клубов.

По информации ESPN, немецкий клуб рассчитывает, что конкуренцию главному претенденту на игрока «Манчестер Юнайтед» составят «Челси» и «Ливерпуль».

В «Боруссии» считают, что таким образом им удастся больше заработать на англичанине. Сейчас они требуют за него 130 миллионов евро.