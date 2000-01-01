ESPN: «Боруссия» ждет предложений по Санчо от «Челси», «Ливерпуля» и «МЮ»

Впечатляющая статистика.
Дортмундская «Боруссия» ожидает, что летом за вингера Джейдона Санчо поборются сразу несколько клубов.
По информации ESPN, немецкий клуб рассчитывает, что конкуренцию главному претенденту на игрока «Манчестер Юнайтед» составят «Челси» и «Ливерпуль».
В «Боруссии» считают, что таким образом им удастся больше заработать на англичанине. Сейчас они требуют за него 130 миллионов евро.
- В текущем сезоне Санчо забил 17 голов и сделал 19 ассистов в 35 матчах.
- Его контракт с «Боруссией» рассчитан до июня 2022 года.