ESPN: «Боруссия» ждет предложений по Санчо от «Челси», «Ливерпуля» и «МЮ»

Дортмундская «Боруссия» ожидает, что летом за вингера Джейдона Санчо поборются сразу несколько клубов.
По информации ESPN, немецкий клуб рассчитывает, что конкуренцию главному претенденту на игрока «Манчестер Юнайтед» составят «Челси» и «Ливерпуль».
В «Боруссии» считают, что таким образом им удастся больше заработать на англичанине. Сейчас они требуют за него 130 миллионов евро.
- В текущем сезоне Санчо забил 17 голов и сделал 19 ассистов в 35 матчах.
- Его контракт с «Боруссией» рассчитан до июня 2022 года.
Источник: ESPN