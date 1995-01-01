Зарплата судьи РПЛ – 140 тысяч рублей за матч. Сейчас арбитры столкнулись с финансовыми проблемами

Чет так сказал, как-будто у них нет больше других источников доходов. И, вообще, после введения видеоповторов нужно в 2-3 раза уменьшить ставку за матч, судейство хуже не будет.
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскрыл зарплату своих нынешних коллег. Они получают за один матч 140 тысяч рублей. Речь идет о главных судьях.
Ранее сообщалось, что арбитры, получающие сдельную зарплату, испытывают финансовые трудности и вынуждены занимать деньги. Это связано с приостановкой спортивных турниров в России.
- Федотов не обслуживает профессиональные матчи с 2018 года.
- Сейчас он работает на любительских встречах.
- РПЛ не возобновится как минимум до 24 апреля.