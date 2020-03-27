Зарплата судьи РПЛ – 140 тысяч рублей за матч. Сейчас арбитры столкнулись с финансовыми проблемами

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскрыл зарплату своих нынешних коллег. Они получают за один матч 140 тысяч рублей. Речь идет о главных судьях.

Ранее сообщалось, что арбитры, получающие сдельную зарплату, испытывают финансовые трудности и вынуждены занимать деньги. Это связано с приостановкой спортивных турниров в России.