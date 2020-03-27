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  • Зарплата судьи РПЛ – 140 тысяч рублей за матч. Сейчас арбитры столкнулись с финансовыми проблемами

Зарплата судьи РПЛ – 140 тысяч рублей за матч. Сейчас арбитры столкнулись с финансовыми проблемами

27 марта 2020, 22:23
10

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскрыл зарплату своих нынешних коллег. Они получают за один матч 140 тысяч рублей. Речь идет о главных судьях.

Ранее сообщалось, что арбитры, получающие сдельную зарплату, испытывают финансовые трудности и вынуждены занимать деньги. Это связано с приостановкой спортивных турниров в России.

  • Федотов не обслуживает профессиональные матчи с 2018 года.
  • Сейчас он работает на любительских встречах.
  • РПЛ не возобновится как минимум до 24 апреля.

Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь
Комментарии (10)
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lipatov32
1585337881
Как они судят! Не понимаю за что такие деньги! Или это только матчи зенита?)))))
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Plyash
1585339097
Этим мудлонам полезно будет ремешочки подтянуть,похудеть даже не успеют.
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JTherry
1585339777
140 тыщ за матч и так 4 раза в неделю... и как же они, бедненькие, живут от зарплаты до зарплаты?)) все в долгах, как в шелках, наверное...
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Бухбух
1585340178
Чет так сказал, как-будто у них нет больше других источников доходов. И, вообще, после введения видеоповторов нужно в 2-3 раза уменьшить ставку за матч, судейство хуже не будет.
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Рубинище
1585345919
пол страны в год зарабатывает сколько они за матч
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petlyra
1585357273
Наш президент заявил, что человек с зарплатой 17000р относится к среднему классу. Так что за две игры в месяц судья может 8 месяцев относить себя к среднему классу(140*2/17=8). До осени денег должно хватить судьям, как игры начнутся они еще свое возьмут.
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Граф2019
1585376835
нищщета!...
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paracetamol
1585405022
140 тысяч рублей в мес. и 10% россиян не получают, а эти еще и премию от спонсоров регулярно хапают!
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VVM1964
1585420059
Думаю РФС должен обратить на это внимание и поддержать несчастных и вообще куда это годится - никаких окладов ((( , какие то жалкие 140 т за ЦЕЛЫЙ матч и это не взирая на тяжелые погодные условия в которых зачастую проходят матчи в России , а в кубках бывает еще и доп время , а еще ВАР какой то придумали - отнимает время и трепет нервы , опять же вопли недовольных болельщиков , нецензурные выражения в их адрес , критика в СМИ и ... . Думаю за все это надо доплачивать , ну и хотя бы какой то мизерный оклад - ну хотя бы тысяч 300 что ли , а то прям даже не знаю как они выживают )))
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Hektor 84
1585434717
На МРОТ их всех. Бедные несчастные. Как же им теперь прожить? Пусть переучиваются на другие профессии и работают. Как нам народу В. В. по зомбоящику советовал.
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