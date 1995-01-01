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    Зарплата судьи РПЛ – 140 тысяч рублей за матч. Сейчас арбитры столкнулись с финансовыми проблемами

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскрыл зарплату своих нынешних коллег. Они получают за один матч 140 тысяч рублей. Речь идет о главных судьях.

    Ранее сообщалось, что арбитры, получающие сдельную зарплату, испытывают финансовые трудности и вынуждены занимать деньги. Это связано с приостановкой спортивных турниров в России.

    • Федотов не обслуживает профессиональные матчи с 2018 года.
    • Сейчас он работает на любительских встречах.
    • РПЛ не возобновится как минимум до 24 апреля.

    Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1846

      Бухбух 6 минут назад

      Чет так сказал, как-будто у них нет больше других источников доходов. И, вообще, после введения видеоповторов нужно в 2-3 раза уменьшить ставку за матч, судейство хуже не будет.

      0
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      Рейтинг: +4050

      JTherry 12 минут назад

      140 тыщ за матч и так 4 раза в неделю... и как же они, бедненькие, живут от зарплаты до зарплаты?)) все в долгах, как в шелках, наверное...

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      Рейтинг: +2376

      playsh 24 минуты назад

      Этим мудлонам полезно будет ремешочки подтянуть,похудеть даже не успеют.

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      Рейтинг: +50

      lipatov32 44 минуты назад

      Как они судят! Не понимаю за что такие деньги! Или это только матчи зенита?)))))

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