Зарплата судьи РПЛ – 140 тысяч рублей за матч. Сейчас арбитры столкнулись с финансовыми проблемами

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскрыл зарплату своих нынешних коллег. Они получают за один матч 140 тысяч рублей. Речь идет о главных судьях.
Ранее сообщалось, что арбитры, получающие сдельную зарплату, испытывают финансовые трудности и вынуждены занимать деньги. Это связано с приостановкой спортивных турниров в России.
- Федотов не обслуживает профессиональные матчи с 2018 года.
- Сейчас он работает на любительских встречах.
- РПЛ не возобновится как минимум до 24 апреля.
Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»