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Calciomercato: Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Ювентуса» Бонуччи

27 марта 2020, 12:34

«Манчестер Сити» проявляет предметный интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

По информации Calciomercato, главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола настаивает на усилении центра обороны во время летнего трансферного окна и считает итальянца идеальным для этого кандидатом.

Впрочем, туринский клуб не намерен продавать 32-летнего футболиста.

  • Контракт Бонуччи с «Ювентусом» рассчитан до 2024 года.
  • В текущем сезоне игрок забил четыре гола в 34 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Сити Ювентус Бонуччи Леонардо Гвардиола Хосеп
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