Calciomercato: Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Ювентуса» Бонуччи

«Манчестер Сити» проявляет предметный интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

По информации Calciomercato, главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола настаивает на усилении центра обороны во время летнего трансферного окна и считает итальянца идеальным для этого кандидатом.

Впрочем, туринский клуб не намерен продавать 32-летнего футболиста.