Calciomercato: Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Ювентуса» Бонуччи

«Манчестер Сити» проявляет предметный интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.
По информации Calciomercato, главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола настаивает на усилении центра обороны во время летнего трансферного окна и считает итальянца идеальным для этого кандидатом.
Впрочем, туринский клуб не намерен продавать 32-летнего футболиста.
- Контракт Бонуччи с «Ювентусом» рассчитан до 2024 года.
- В текущем сезоне игрок забил четыре гола в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: Calciomercato