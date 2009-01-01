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    Calciomercato: Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Ювентуса» Бонуччи

    «Манчестер Сити» проявляет предметный интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

    По информации Calciomercato, главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола настаивает на усилении центра обороны во время летнего трансферного окна и считает итальянца идеальным для этого кандидатом.

    Впрочем, туринский клуб не намерен продавать 32-летнего футболиста.

    • Контракт Бонуччи с «Ювентусом» рассчитан до 2024 года.
    • В текущем сезоне игрок забил четыре гола в 34 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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