«Спартак» провел первую тренировку на домашнем стадионе после приостановки чемпионата

где херовы админы....сколько можно? что происходит на этом сайте? у нас тут сайт спортивных новостей или кружок многоликого пи.да.ра.са? але админы
Футболисты «Спартака» провели первую тренировку после приостановки чемпионата России из-за пандемии коронавируса.
Игроки появились на поле «Открытия Арены» в 11:00 мск и тренировались три часа. Для частных лиц вход на стадион был закрыт.
- Чемпионат России в связи с пандемией коронавируса остановлен как минимум до 10 апреля.
- «Спартак» идет в турнирной таблице на 8 месте, набрав 28 очков.
- Ранее первую тренировку провели футболисты «Рубина».