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    «Спартак» провел первую тренировку на домашнем стадионе после приостановки чемпионата

    Футболисты «Спартака» провели первую тренировку после приостановки чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

    Игроки появились на поле «Открытия Арены» в 11:00 мск и тренировались три часа. Для частных лиц вход на стадион был закрыт.

    • Чемпионат России в связи с пандемией коронавируса остановлен как минимум до 10 апреля.
    • «Спартак» идет в турнирной таблице на 8 месте, набрав 28 очков.
    • Ранее первую тренировку провели футболисты «Рубина».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии22
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      Рейтинг: +783

      "supermax" 46 минут назад

      где херовы админы....сколько можно? что происходит на этом сайте? у нас тут сайт спортивных новостей или кружок многоликого пи.да.ра.са? але админы

      2
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      Рейтинг: +558

      FROL001 > "supermax" 42 минуты назад

      Спокойно коллега. Нервные клетки, как и сгоревшая свинина, не восстанавливаются.
      Гыгыгы

      4
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      ...
      Рейтинг: +783

      "supermax" > FROL001 38 минут назад

      закрой рот падаль...в данном случае с тобой никто не разговаривал

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +558

      FROL001 > "supermax" 35 минут назад

      Чтобы меня шокировать, вам придется сказать что-нибудь умное. Гыгыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +783

      "supermax" > FROL001 32 минуты назад

      е.ба.со.сину закрой утырок.....с тобой по - умному нельзя

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +558

      FROL001 > "supermax" 32 минуты назад

      А разум ваш не блещет интеллектом! Гыгыгы

      5
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      ...
      Рейтинг: +783

      "supermax" > FROL001 29 минут назад

      неужели ты правда человек

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2412

      Павелий > "supermax" 20 минут назад

      Да, похоже они на карантине или работают удалённо... удалённо от сайта! =)

      0
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      Рейтинг: +1955

      alarm 1 час назад

      встретились, 3 часа повизжали до обеда - и бегом в тарасовку, к корытам)

      3
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      ...
      Рейтинг: +33

      Бoрат > alarm 1 час назад

      Да свиньи - одно название , то ли дело мы . Лично я визжу всю ночь . Гыгы .

      -2
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      ...
      Рейтинг: +783

      "supermax" > Бoрат 55 минут назад

      Б.лять вы как гремлины штоль плодитесь? ....или как одноклеточные амебы?

      5
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      ...
      Рейтинг: +2014

      lordmrv > Бoрат 54 минуты назад

      Когда ипут?

      2
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      ...
      Рейтинг: +33

      Бoрат > "supermax" 48 минут назад

      Только люди с тонкой душевной организацией способны оценить наши комментарии , а вам мужланам это не дано . Гыгы .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +783

      "supermax" > Бoрат 47 минут назад

      да тебя пи.да.ра.са убить надо а не оценивать....ты с какой целью мразота срешь в комментах? да еще с нескольких акк....у тебя размножение личности как у дурачков по весне? или не размножение а разложение? отвечай мне падаль

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Бoрат > "supermax" 43 минуты назад

      Фу - грубиян не отесанный , учись хорошим манерам , противный не буду тебе больше писать , буду со своими общаться - они веселые Гыгы .

      2
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      Рейтинг: +558

      FROL001 1 час назад

      Физрук в тренеках приведёт Срамтак в Пердив на радость большинству болельщиков. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +33

      Бoрат > FROL001 1 час назад

      Ну нас пока не большинство , но мы бились и будем биться за толерантное к нам отношение , жаль только парад в мАскве не дают провести . Гыгы

      1
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      Рейтинг: +783

      "supermax" > Бoрат 34 минуты назад

      вот и ты прошел тест на пи.дора

      1
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      Рейтинг: +33

      Бoрат > "supermax" 26 минут назад

      Мы здесь футбол обсуждаем или мои сексуальные предпочтения ? Гыгы .

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      Рейтинг: +783

      "supermax" > Бoрат 24 минуты назад

      ты их тут показываешь мра.зь

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      Рейтинг: +783

      "supermax" > Бoрат 24 минуты назад

      футбол бл.ять? серьезно? футбол?

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      Рейтинг: +33

      Бoрат > "supermax" 10 минут назад

      Если обсуждать футбол то я предпочитаю общаться с единомышленниками и людьми близкими мне по духу и "предпочтениям ". Гыгы - алармом , Боратиком , Литейным , фролом ... в общем в узком кругу , но иногда делаю и исключения , но не в твоем лице . А остальное про нас тебя не должно интересовать . Гыгы .

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