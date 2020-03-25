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Евсеев: «Наш уфимский автобус немногим хуже «Атлетико»

25 марта 2020, 19:39
7

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на то, что его коллега из «Атлетико» Диего Симеоне зарабатывает в год 40,5 миллиона евро в год. Россиянин назвал аргентинца водителем автобуса.

«Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже», – написал Евсеев в инстаграме.

  • По информации L'Equipe, Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире.
  • «Атлетико» в Примере идет шестым.
  • «Уфа» в РПЛ занимает девятое место.

Источник: инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Уфа Атлетико Симеоне Диего Евсеев Вадим
Комментарии (7)
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shuravi01
1585158224
Ну это не сравнение,это пустой трёп!
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DOCTOR PENALTY
1585158638
Немногим, это сколько? Ровно 40 в год?... В рублях?
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Курск01
1585161730
Свой автобус ближе к телу,,,и у Вас ЛИАЗ!
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ZENIT***
1585165702
Ха, автобус автобусу рознь!!! (и ещё какая).
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portero
1585197391
Евсеев всего год как тренирует Уфу , рановато себя хвалит. Нужен результат получше, и в этом глду точно сильно не добавят ...
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B.G.
1585205704
Да, только один автобус бороздит лигу чемпионов, а второй автобус.....
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zigbert
1585229767
Что тут сравнивать,принцип один а вот разница в классе велика.
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