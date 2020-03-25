Евсеев: «Наш уфимский автобус немногим хуже «Атлетико»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на то, что его коллега из «Атлетико» Диего Симеоне зарабатывает в год 40,5 миллиона евро в год. Россиянин назвал аргентинца водителем автобуса.
«Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже», – написал Евсеев в инстаграме.
- По информации L'Equipe, Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире.
- «Атлетико» в Примере идет шестым.
- «Уфа» в РПЛ занимает девятое место.
Источник: инстаграм Вадима Евсеева