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    Евсеев: «Наш уфимский автобус немногим хуже «Атлетико»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на то, что его коллега из «Атлетико» Диего Симеоне зарабатывает в год 40,5 миллиона евро в год. Россиянин назвал аргентинца водителем автобуса.

    «Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже», – написал Евсеев в инстаграме.

    • По информации L'Equipe, Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире.
    • «Атлетико» в Примере идет шестым.
    • «Уфа» в РПЛ занимает девятое место.

    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 19:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      shuravi01 4 минуты назад

      Ну это не сравнение,это пустой трёп!

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