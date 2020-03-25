Евсеев: «Наш уфимский автобус немногим хуже «Атлетико»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на то, что его коллега из «Атлетико» Диего Симеоне зарабатывает в год 40,5 миллиона евро в год. Россиянин назвал аргентинца водителем автобуса.

«Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже», – написал Евсеев в инстаграме.