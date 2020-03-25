«Уотфорд» предложил использовать свой стадион для борьбы с коронавирусом

Клуб АПЛ «Уотфорд» предложил национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) свой стадион «Викаридж Роуд» в качестве инфраструктуры для борьбы с коронавирусом. Стадион находится в шаговой доступности от центральной больницы Уотфорда.

Руководство клуба считает, что стадион можно было бы использовать как склад и площадку для проведения собраний и ознакомительных курсов по профилактике и борьбе с инфекцией.

«Мы должны прямо сейчас забыть о футболе и сосредоточиться на том, чтобы сделать все возможное для поддержки NHS, в частности, Уотфордской больницы общего профиля. Наша близость с больницей дает нам прекрасную возможность предложить помощь, и мы стремимся поддержать сотрудников NHS», – сказал председатель клуба Скотт Даксберри.