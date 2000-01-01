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    «Уотфорд» предложил использовать свой стадион для борьбы с коронавирусом

    Клуб АПЛ «Уотфорд» предложил национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) свой стадион «Викаридж Роуд» в качестве инфраструктуры для борьбы с коронавирусом. Стадион находится в шаговой доступности от центральной больницы Уотфорда.

    Руководство клуба считает, что стадион можно было бы использовать как склад и площадку для проведения собраний и ознакомительных курсов по профилактике и борьбе с инфекцией.

    «Мы должны прямо сейчас забыть о футболе и сосредоточиться на том, чтобы сделать все возможное для поддержки NHS, в частности, Уотфордской больницы общего профиля. Наша близость с больницей дает нам прекрасную возможность предложить помощь, и мы стремимся поддержать сотрудников NHS», – сказал председатель клуба Скотт Даксберри.

    • 13 марта АПЛ была приостановлена из-за эпидемии коронавируса.
    • Пандемия коронавируса началась в Китае.
    • По всему миру от заболевания умерло более 12000 человек.

    Источник: BBC

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