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«Уотфорд» предложил использовать свой стадион для борьбы с коронавирусом

25 марта 2020, 14:07

Клуб АПЛ «Уотфорд» предложил национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) свой стадион «Викаридж Роуд» в качестве инфраструктуры для борьбы с коронавирусом. Стадион находится в шаговой доступности от центральной больницы Уотфорда.

Руководство клуба считает, что стадион можно было бы использовать как склад и площадку для проведения собраний и ознакомительных курсов по профилактике и борьбе с инфекцией.

«Мы должны прямо сейчас забыть о футболе и сосредоточиться на том, чтобы сделать все возможное для поддержки NHS, в частности, Уотфордской больницы общего профиля. Наша близость с больницей дает нам прекрасную возможность предложить помощь, и мы стремимся поддержать сотрудников NHS», – сказал председатель клуба Скотт Даксберри.

  • 13 марта АПЛ была приостановлена из-за эпидемии коронавируса.
  • Пандемия коронавируса началась в Китае.
  • По всему миру от заболевания умерло более 12000 человек.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Уотфорд
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