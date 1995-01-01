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    Джанаев: «Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин – вызову только осетина»

    Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев не согласен с мнением, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов формирует состав национальной команды с учетом своей этнической принадлежности.

    «Сейчас нас ждeт большой турнир, все хотят туда попасть, и я не исключение. Слышал ли вопросы в прессе о том, почему Черчесов вызывает Габулова, Джанаева? Наверняка Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин – вызову только осетина». Почему тогда не играет 11 осетин в сборной?

    Если серьeзно, то если бы об этом говорили авторитетные люди, я бы понял эту критику. Но когда об этом человек пишет в комментариях, сидя у себя в комнате, то на это не стоит обращать внимания. Всегда найдутся критики, люди, которые хотят подкинуть дровишек в огонь», – сказал Джанаев.

    • Черчесов – уроженец города Алагир (Северная Осетия).
    • Габулов и Джанаев также родились в северо-осетинских городах Моздок и Владикавказ.

    Джанаев: «Плохих манер Кокорин в тюрьме не нахватался, интеллигентно разговаривает»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +358

      Portoz 48 минут назад

      аситинский пирог

      0
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      Рейтинг: +1479

      klim2m 1 час назад

      Себе то он не враг)))а вот футболу Росийскому друг товарищ и брат))) сыт лемит отменить потому что ценнки упадут на его игроков)) а так да он тренер еще тот победитель

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      Рейтинг: +71

      Соня Мармеладова 1 час назад

      Осетин вызывает в сборную осетина - это так, совпадение. А то что у твоей жены фамилия Черчесова - тоже совпадение?

      0
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      Рейтинг: +1246

      каа 2 часа назад

      Да ну на...?!...)))

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