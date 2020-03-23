Джанаев: «Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин – вызову только осетина»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев не согласен с мнением, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов формирует состав национальной команды с учетом своей этнической принадлежности.

«Сейчас нас ждeт большой турнир, все хотят туда попасть, и я не исключение. Слышал ли вопросы в прессе о том, почему Черчесов вызывает Габулова, Джанаева? Наверняка Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин – вызову только осетина». Почему тогда не играет 11 осетин в сборной?

Если серьeзно, то если бы об этом говорили авторитетные люди, я бы понял эту критику. Но когда об этом человек пишет в комментариях, сидя у себя в комнате, то на это не стоит обращать внимания. Всегда найдутся критики, люди, которые хотят подкинуть дровишек в огонь», – сказал Джанаев.

Черчесов – уроженец города Алагир (Северная Осетия).

Габулов и Джанаев также родились в северо-осетинских городах Моздок и Владикавказ.

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