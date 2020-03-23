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  • Джанаев: «Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин – вызову только осетина»

Джанаев: «Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин – вызову только осетина»

23 марта 2020, 09:24
10

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев не согласен с мнением, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов формирует состав национальной команды с учетом своей этнической принадлежности.

«Сейчас нас ждeт большой турнир, все хотят туда попасть, и я не исключение. Слышал ли вопросы в прессе о том, почему Черчесов вызывает Габулова, Джанаева? Наверняка Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин – вызову только осетина». Почему тогда не играет 11 осетин в сборной?

Если серьeзно, то если бы об этом говорили авторитетные люди, я бы понял эту критику. Но когда об этом человек пишет в комментариях, сидя у себя в комнате, то на это не стоит обращать внимания. Всегда найдутся критики, люди, которые хотят подкинуть дровишек в огонь», – сказал Джанаев.

  • Черчесов – уроженец города Алагир (Северная Осетия).
  • Габулов и Джанаев также родились в северо-осетинских городах Моздок и Владикавказ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Россия Джанаев Сослан Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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каа
1584947592
Да ну на...?!...)))
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Соня Мармеладова
1584948720
Осетин вызывает в сборную осетина - это так, совпадение. А то что у твоей жены фамилия Черчесова - тоже совпадение?
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klim2m
1584951206
Себе то он не враг)))а вот футболу Росийскому друг товарищ и брат))) сыт лемит отменить потому что ценнки упадут на его игроков)) а так да он тренер еще тот победитель
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Portoz
1584952222
аситинский пирог
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Давид59
1584960936
Вот Габулов точно "по блату", а не по спортивному принципу был взят. Тот же Беленов в 1000 раз лучше его
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DOCTOR PENALTY
1584963947
Сослан, ты конечно, сильный вратарь, не обсуждается, но как быть с этим: - Черчесов в интервью во время ЧМ заявил, что он выходец из южной страны. Россия не южная страна. Оговорочка?... Может быть, по-Фрейду… - Черчесов категорически игнорирует гимн России. - про Габулова лучше бы ты не говорил, у нас столько талантливых молодых вратарей, которых НУЖНО было брать на перспективу, но... поехал заканчивающий играть Габулов.
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Football06
1584967613
Беленов Лунин Кержаков Гильерме Максименко вратари КОТОРЫЕ на уровне и тащат тоже неплохо ))ну видно первый Гильерме второй Лунин а третьего можно по блату взять ну или для галочки чтоб своих не обидеть .. а на молодых пох .. не надо натренировать чтоб даже не думали ..
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Черкизовский Кот
1584985185
Сборная России на ЧМ-2002 и ЧМ-2018: - мстительный тренер; - возрастной вратарь-осетин, закончивший карьеру в том же году; - отсутствие вратаря из чемпионского Локомотива. Заметьте, Черчесов здесь сразу дважды!!!
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