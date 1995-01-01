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    Вилкова единогласно выбрали президентом федерации футбола Нижнего Новгорода

    Судья РПЛ Михаил Вилков стал футбольным функционером. Его единогласным решением выбрали на пост президента федерации футбола Нижнего Новгорода.

    Ранее региональным футбольным функционером стал бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров – он возглавил федерацию футбола Мордовии.

    • Матчи чемпионата России Вилков обслуживает с 2010 года.
    • Ранее у него была категория ФИФА.
    • С 2009 года Вилков является председателем комитета по мини-футболу федерации футбола Нижегородской области.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1782

      alarm 21 минуту назад

      позор хрякам!

      0
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      Рейтинг: +3013

      Alekxei Z. 25 минут назад

      Вот и плата за лояльность...

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      Рейтинг: +1006

      acor94 29 минут назад

      ждем волгу нн в рпл!

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      Рейтинг: +3852

      Литейный4 1 час назад

      Федуновская гвардия везде свои щупальца расставили. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +48

      borat-chmo 1 час назад

      Сговор!

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