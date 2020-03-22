Вилкова единогласно выбрали президентом федерации футбола Нижнего Новгорода

Судья РПЛ Михаил Вилков стал футбольным функционером. Его единогласным решением выбрали на пост президента федерации футбола Нижнего Новгорода.

Ранее региональным футбольным функционером стал бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров – он возглавил федерацию футбола Мордовии.