Вилкова единогласно выбрали президентом федерации футбола Нижнего Новгорода

Судья РПЛ Михаил Вилков стал футбольным функционером. Его единогласным решением выбрали на пост президента федерации футбола Нижнего Новгорода.
Ранее региональным футбольным функционером стал бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров – он возглавил федерацию футбола Мордовии.
- Матчи чемпионата России Вилков обслуживает с 2010 года.
- Ранее у него была категория ФИФА.
- С 2009 года Вилков является председателем комитета по мини-футболу федерации футбола Нижегородской области.
Источник: «Спорт-Экспресс»