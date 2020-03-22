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  • Вилкова единогласно выбрали президентом федерации футбола Нижнего Новгорода

Вилкова единогласно выбрали президентом федерации футбола Нижнего Новгорода

22 марта 2020, 10:20
4

Судья РПЛ Михаил Вилков стал футбольным функционером. Его единогласным решением выбрали на пост президента федерации футбола Нижнего Новгорода.

Ранее региональным футбольным функционером стал бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров – он возглавил федерацию футбола Мордовии.

  • Матчи чемпионата России Вилков обслуживает с 2010 года.
  • Ранее у него была категория ФИФА.
  • С 2009 года Вилков является председателем комитета по мини-футболу федерации футбола Нижегородской области.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Вилков Михаил
Комментарии (4)
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acor94
1584867589
ждем волгу нн в рпл!
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zigbert
1584946309
Вот там пусть и рулит. А судейством пусть занимаются другие.
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