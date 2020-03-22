Маммана в рамках интернет-челленджа переоделся в женщину

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана принял участие в интернет-челлендже, в рамках которого нужно показать себя в женском образе. Футболист записал видео со своей женой Маги.

Маммана не играет в РПЛ с октября. Всего в сезоне чемпионата России аргентинец провел два матча.

РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.

По всему миру от инфекции умерло более 12000 человек.

«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.