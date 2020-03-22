Маммана в рамках интернет-челленджа переоделся в женщину

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана принял участие в интернет-челлендже, в рамках которого нужно показать себя в женском образе. Футболист записал видео со своей женой Маги.
Маммана не играет в РПЛ с октября. Всего в сезоне чемпионата России аргентинец провел два матча.
- РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 12000 человек.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Эмануэля Маммана