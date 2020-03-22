Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маммана в рамках интернет-челленджа переоделся в женщину

22 марта 2020, 01:41
18

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана принял участие в интернет-челлендже, в рамках которого нужно показать себя в женском образе. Футболист записал видео со своей женой Маги.

Маммана не играет в РПЛ с октября. Всего в сезоне чемпионата России аргентинец провел два матча.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 12000 человек.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Эмануэля Маммана
Россия. Премьер-лига Зенит Маммана Эмануэль
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
valkam72
1584843981
Вот и первый трансгендер в РПЛ. И он в сините. Ура товарищи.
Ответить
baden69
1584865129
Еще одно подтверждение, что коронавирус влияет на мозг. Или может Маммана готовится к завершению контракта и отъезду в толерантную Европу?
Ответить
paracetamol
1584880328
Бородатая такая бабка, видать феминистка!
Ответить
3a zenit
1584881740
хрюшки возбудились,как это так!?Ведь все геи должны играть только за Спартак.Как там вашего гомика звали?
Ответить
VVM1964
1584899802
Маммана анонсировал новую форму Зенита ))))))))))))))
Ответить
симачек богнадовна
1584945156
хахахахаххах не удивительно голубой цвет клуба о чем то да говорит хахахаххахах питерская ночная бабочка
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+