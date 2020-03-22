Уткин – о показе чемпионата Белоруссии на «Матч ТВ»: «Жрать в доме нечего, но хозяйка подала к столу зубочистки. В Европе никому в голову не пришло»

Бывший комментатор Василий Уткин оценил покупку холдингом «Матч ТВ» прав на показ чемпионата Белоруссии. Также канал будет транслировать матчи Кубка Белоруссии.

«Меня спрашивают, а чe я думаю про чемпионат Белоруссии на Матче. Думаю я просто.

Вот была компания. Я имею в виду – несколько человек. Сидела, пировала: большой, вкусный стол, тут тебе и Лига Чемпионов, и немецкое пиво с сосисками, и французские пирожные, и коньячок, и английский вискарь, и испанская свинина от хамона до поросятинки, итальянские томаты с моцареллой, да под бароло...

Но все съели. Кончилось. А все сидим. Компания хорошая. И кто-то, конечно, ногти или зубочистку грызет, кто водички из-под крана налил, кто задумчиво пальчиком крошки со стола собирает... Бывает.

Но тут хозяйка, она ж баба кипучая, с улыбкой говорит: а вот вам к столу, гости дорогие, зубочисточки! Ешьте! Натуральные! Жрать во всем доме нечего, ну так я вам нашла!!! Щас еще салфетки принесу, их тоже можно есть!..

Вот примерно это я и думаю про показ чемпионата Белоруссии на Матче. Не про сам чемпионат: люди играют как умеют, дай им бог. Я про показ.

Только в Белоруссии играют, но никому в голову не пришло, условно, на Скае подкупить Ислочи. Или на Каналь Плю. Или еще где. Там говорят на свою злобу дня, общаются с болельщиками, обсуждают варианты окончания сезона – я полюбопытствовал, что за программа передач на Скае.

Девочки, зубочистки не едят»*, – написал Уткин в телеграме.

Чемпионат Белоруссии стартовал на этой неделе.

Действующий чемпион – брестское «Динамо».

Сегодня, 22 марта, «Матч ТВ» в прямом эфире покажет матч «Слуцк» – «Славия».

* – орфография и пунктуация автора сохранены.