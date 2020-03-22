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  • Уткин – о показе чемпионата Белоруссии на «Матч ТВ»: «Жрать в доме нечего, но хозяйка подала к столу зубочистки. В Европе никому в голову не пришло»

Уткин – о показе чемпионата Белоруссии на «Матч ТВ»: «Жрать в доме нечего, но хозяйка подала к столу зубочистки. В Европе никому в голову не пришло»

22 марта 2020, 00:17
9

Бывший комментатор Василий Уткин оценил покупку холдингом «Матч ТВ» прав на показ чемпионата Белоруссии. Также канал будет транслировать матчи Кубка Белоруссии.

«Меня спрашивают, а чe я думаю про чемпионат Белоруссии на Матче. Думаю я просто.

Вот была компания. Я имею в виду – несколько человек. Сидела, пировала: большой, вкусный стол, тут тебе и Лига Чемпионов, и немецкое пиво с сосисками, и французские пирожные, и коньячок, и английский вискарь, и испанская свинина от хамона до поросятинки, итальянские томаты с моцареллой, да под бароло...

Но все съели. Кончилось. А все сидим. Компания хорошая. И кто-то, конечно, ногти или зубочистку грызет, кто водички из-под крана налил, кто задумчиво пальчиком крошки со стола собирает... Бывает.

Но тут хозяйка, она ж баба кипучая, с улыбкой говорит: а вот вам к столу, гости дорогие, зубочисточки! Ешьте! Натуральные! Жрать во всем доме нечего, ну так я вам нашла!!! Щас еще салфетки принесу, их тоже можно есть!..

Вот примерно это я и думаю про показ чемпионата Белоруссии на Матче. Не про сам чемпионат: люди играют как умеют, дай им бог. Я про показ.

Только в Белоруссии играют, но никому в голову не пришло, условно, на Скае подкупить Ислочи. Или на Каналь Плю. Или еще где. Там говорят на свою злобу дня, общаются с болельщиками, обсуждают варианты окончания сезона – я полюбопытствовал, что за программа передач на Скае.

Девочки, зубочистки не едят»*, – написал Уткин в телеграме.

  • Чемпионат Белоруссии стартовал на этой неделе.
  • Действующий чемпион – брестское «Динамо».
  • Сегодня, 22 марта, «Матч ТВ» в прямом эфире покажет матч «Слуцк»«Славия».

* – орфография и пунктуация автора сохранены.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Белоруссия. Высшая лига Уткин Василий
Комментарии (9)
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Hektor 84
1584829158
Та тебе какая разница что они там транслируют?
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ZEVS71
1584833516
Какой же он мерзкий. Фу
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sobaka120982
1584857111
Реально.... какой бред)))))) я про показ этого чемпионата)))
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neveldomha
1584857941
Уткин дерьмо.
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mihail200606
1584859988
Покупка белорусского футбола это трэш какой то.. Че дальше? Сирия, Палестина?
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Garrincha58
1584861608
нынешнее ТВ уже просто противно смотреть сериалы через один дерьмо шоу программы давно себя изжили короче телик вообще не нужен тем более сейчас одна политика и фиг знает что ещё
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bizhan10
1584894639
Что бы тролить ЧРБ его надо смотреть. Страшный сон Уткина наяву)))
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