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  • В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека. В числе зараженных – игроки «Ювентуса»

В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека. В числе зараженных – игроки «Ювентуса»

21 марта 2020, 21:27
12

За последние сутки в Италии от коронавирусной инфекции умерли 793 человека. Общее число смертей в стране за время пандемии – 4825, информирует футбольный журналист Танкреди Палмери, а также бывший руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

Заражены и несколько футболистов «Сампдории». Они помещены на необходимый карантин и получают лечение.

Источник: твиттер Танкреди Палмери
Италия. Серия А Ювентус
Комментарии (12)
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bset
1584819204
Мне кажется, пора начинать штрафовать таких журналюг, что пишут о жертвах, но не пишут, какой возраст и что почти во всех случаях под коронавирус хронические заболевания прогрессируют. Вот из-за таких баранов и паникуют люди.
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seth343
1584819273
ЖОПА
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koli4ka
1584820691
а у,а у,а у меня путевка в Рим с 15.04. на недельку сделала ААУУУУУ!!!! Печалька,однако...
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portero
1584822080
Средний возраст умерших 78.5 лет все они уже умирали от других болезней и старости, ******* паникеры... в 2019 году в италии умирало 1120 человек в день, в этом году все болезни прекратились и все умирают от коронавируса...
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ZENIT84,
1584831539
в заголовке написано умерло за СУТКИ а в описании ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ )))) бомбардир как всегда понабирал по обьявлению))))
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