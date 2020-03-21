В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека. В числе зараженных – игроки «Ювентуса»

За последние сутки в Италии от коронавирусной инфекции умерли 793 человека. Общее число смертей в стране за время пандемии – 4825, информирует футбольный журналист Танкреди Палмери, а также бывший руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.
Заражены и несколько футболистов «Сампдории». Они помещены на необходимый карантин и получают лечение.
- Серия А остановлена как минимум до апреля.
- Также коронавирус был найден у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, у его партнера Пауло Дибалы.
- По всему миру от заболевания умерло более 10000 человек.
Источник: твиттер Танкреди Палмери