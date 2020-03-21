В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека. В числе зараженных – игроки «Ювентуса»

За последние сутки в Италии от коронавирусной инфекции умерли 793 человека. Общее число смертей в стране за время пандемии – 4825, информирует футбольный журналист Танкреди Палмери, а также бывший руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

Заражены и несколько футболистов «Сампдории». Они помещены на необходимый карантин и получают лечение.