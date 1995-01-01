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    В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека. В числе зараженных – игроки «Ювентуса»

    За последние сутки в Италии от коронавирусной инфекции умерли 793 человека. Общее число смертей в стране за время пандемии – 4825, информирует футбольный журналист Танкреди Палмери, а также бывший руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

    Заражены и несколько футболистов «Сампдории». Они помещены на необходимый карантин и получают лечение.

    Источник: твиттер Танкреди Палмери

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии10
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      Рейтинг: +38772

      portero 29 минут назад

      Средний возраст умерших 78.5 лет все они уже умирали от других болезней и старости, ******* паникеры... в 2019 году в италии умирало 1120 человек в день, в этом году все болезни прекратились и все умирают от коронавируса...

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      Рейтинг: +1227

      koli4ka 52 минуты назад

      а у,а у,а у меня путевка в Рим с 15.04. на недельку сделала ААУУУУУ!!!! Печалька,однако...

      0
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      Рейтинг: +892

      seth343 1 час назад

      ЖОПА

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      Рейтинг: +63

      kl0d > seth343 48 минут назад

      В результате кризиса 2008 года умерло 500 тыс. больных раком. Связано это с невозможностью платить за лечение.
      Добавим сюда миллионы инфарктов и инсультов, возросшую преступность, самоубийства, народные волнения и гражданские войны в беднейших странах и странах завязанных на туризме, голодные смерти.
      И коронавирус будет отсасывать. Ему такая эффективность и не снилась. А Европа свой ОРВИ вылечит. Не волнуйтесь

      3
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      Рейтинг: +38772

      portero > kl0d 26 минут назад

      Это обыкновенный бизнес рубят бабки создавая панику , но ведь люди в этих странах сидят под домашним арестом , за нарушения штрафуют избиаают, думаю при следующем вирусе будут ходить по домам и отстреливать неугодных режимам...

      0
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      Рейтинг: +13931

      bset 1 час назад

      Мне кажется, пора начинать штрафовать таких журналюг, что пишут о жертвах, но не пишут, какой возраст и что почти во всех случаях под коронавирус хронические заболевания прогрессируют. Вот из-за таких баранов и паникуют люди.

      4
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      Рейтинг: +2542

      Борат > bset 1 час назад

      О, эксперт закукарекал !
      Давай разрули нам чё почём !
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +3730

      vladik12 > bset 1 час назад

      А какая разница, какой возраст? Люди, смерти отличаются, что ли?
      Опять набухался там, что ли?

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      Рейтинг: +38772

      portero > vladik12 22 минуты назад

      Для таких умных как ты, отек легких это диагноз почти у всех пожилых попавших в больницу, у отца и мамы был такой диагноз, после 80 лет, ей делали опрацию на ноге, а отца рак, но не легких... просто у пожилых так происходит при приеме лекарств..

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      Рейтинг: +892

      seth343 > bset 20 минут назад

      Может у них нет такой информации.

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