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    Тимощук: «Чемпионат России надо доиграть, чтобы не было разговоров»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заявил о необходимости провести оставшиеся восемь туров РПЛ, когда появится такая возможность.

    – В том случае, если чемпионат не будет доигран, представители других клубов могут получить повод для разговоров о том, насколько заслужено чемпионство «Зенита»...

    – Отвечу сразу. Для того, чтобы не было таких разговоров, чемпионат надо доиграть. Мы знаем, что было принято решение перенести Евро-2020 на 2021 год. Поэтому и у нас времени более чем достаточно. Любая команда и любой чемпионат имеют достаточно времени, чтобы доиграть оставшиеся матчи, не вызывая каких-либо вопросов или споров по поводу сложившейся на данный момент ситуации.

    Понятно, что мы говорим о стабильности, о выходе из сложившейся ситуации. Мы можем предполагать, из-за чего или как именно ситуация может выйти из-под контроля, однако пока к этому предпосылок нет. Судя по сообщениям СМИ, ситуация в месте возникновения первого очага инфицирования коронавирусом стабилизировалась. Надеемся на положительную тенденцию и в остальных странах, серьезно затронутых пандемией.

    Конечно, мы – тренерский штаб и футболисты – предполагаем, что во всех странах чемпионаты будут доиграны. Будет правильно, если не будет возникать вопросов по поводу завершения спортивных соревнований.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате с 9-очковым преимуществом над «Локомотивом» и «Краснодаром».
    • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, но пауза может затянуться.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +253

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Нужно чемпиону уверенно финишировать и подтвердить, что Зенит сильнейший клуб.

      3
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      Рейтинг: +1772

      alarm 2 часа назад

      чемпионат надо доиграть, чтобы никто не хрюкал

      5
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      ...
      Рейтинг: +97

      БеZуМныЙ > alarm 1 час назад

      Хряков вполне устроит нынешнее положение. Их устроит прямо сейчас закончить чемпионат. Они и так высоко забрались, а были в шаге от переходных матчей ))))

      1
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      Рейтинг: +3809

      Литейный4 2 часа назад

      Чемпионат нужно доигрывать в обязательном порядке. Свиньи как никогда близки к Пердиву. Дружно, с радостью и под фанфары проводим их туда. Гыгыгы

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