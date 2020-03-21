Тимощук: «Чемпионат России надо доиграть, чтобы не было разговоров»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заявил о необходимости провести оставшиеся восемь туров РПЛ, когда появится такая возможность.

– В том случае, если чемпионат не будет доигран, представители других клубов могут получить повод для разговоров о том, насколько заслужено чемпионство «Зенита»...

– Отвечу сразу. Для того, чтобы не было таких разговоров, чемпионат надо доиграть. Мы знаем, что было принято решение перенести Евро-2020 на 2021 год. Поэтому и у нас времени более чем достаточно. Любая команда и любой чемпионат имеют достаточно времени, чтобы доиграть оставшиеся матчи, не вызывая каких-либо вопросов или споров по поводу сложившейся на данный момент ситуации.

Понятно, что мы говорим о стабильности, о выходе из сложившейся ситуации. Мы можем предполагать, из-за чего или как именно ситуация может выйти из-под контроля, однако пока к этому предпосылок нет. Судя по сообщениям СМИ, ситуация в месте возникновения первого очага инфицирования коронавирусом стабилизировалась. Надеемся на положительную тенденцию и в остальных странах, серьезно затронутых пандемией.

Конечно, мы – тренерский штаб и футболисты – предполагаем, что во всех странах чемпионаты будут доиграны. Будет правильно, если не будет возникать вопросов по поводу завершения спортивных соревнований.