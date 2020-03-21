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  • Тимощук: «Чемпионат России надо доиграть, чтобы не было разговоров»

Тимощук: «Чемпионат России надо доиграть, чтобы не было разговоров»

21 марта 2020, 12:51
13

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заявил о необходимости провести оставшиеся восемь туров РПЛ, когда появится такая возможность.

– В том случае, если чемпионат не будет доигран, представители других клубов могут получить повод для разговоров о том, насколько заслужено чемпионство «Зенита»...

– Отвечу сразу. Для того, чтобы не было таких разговоров, чемпионат надо доиграть. Мы знаем, что было принято решение перенести Евро-2020 на 2021 год. Поэтому и у нас времени более чем достаточно. Любая команда и любой чемпионат имеют достаточно времени, чтобы доиграть оставшиеся матчи, не вызывая каких-либо вопросов или споров по поводу сложившейся на данный момент ситуации.

Понятно, что мы говорим о стабильности, о выходе из сложившейся ситуации. Мы можем предполагать, из-за чего или как именно ситуация может выйти из-под контроля, однако пока к этому предпосылок нет. Судя по сообщениям СМИ, ситуация в месте возникновения первого очага инфицирования коронавирусом стабилизировалась. Надеемся на положительную тенденцию и в остальных странах, серьезно затронутых пандемией.

Конечно, мы – тренерский штаб и футболисты – предполагаем, что во всех странах чемпионаты будут доиграны. Будет правильно, если не будет возникать вопросов по поводу завершения спортивных соревнований.

  • «Зенит» лидирует в чемпионате с 9-очковым преимуществом над «Локомотивом» и «Краснодаром».
  • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, но пауза может затянуться.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий
Комментарии (13)
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VVM1964
1584793674
Господа модераторы , а вы разве не видите , что сайт превращается в колумбарий троллей - дебилов ? (((((((((((( Они здесь просто живут , выходят с нескольких аккаунтов , сами себе пишут , ставят плюсики , размножаются ...... Нормальных адекватных людей уже практически не осталось ((((((
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алдан2014
1584800287
Тима,когда играл в Зените ты,то за Зенит не было стыдно.А щас сплошное жульничество со стороны Питера,жаль,спортивная составляющая футбола уходит.Деляги рулят
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алдан2014
1584800442
Зенит скорее всего чемпионом станет(хотя в нашем чемпе всякое бывает).А вот судьба команд дублёров зенита в опасности
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portero
1584803476
Тренер Тимощук??? И еще десяток тренеров помощников Семака, разогнать бы вас, такого огромного тренерского штаба наверное нет ни в одной команде... ладно бы результат был бы виден, пока его нет...
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Vizual
1584809086
Толик, разговоры про Бомжей всегда будут, их очень любят все болелы
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paracetamol
1584829172
Зенит - чемпион в любом случае. Надо еще кубок взять только.
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Lilipyt
1584829652
Ни кто из клубов не участвует в евротурнирах и поэтому спокойно могут играть по две игры в неделю. Двигать календарь не придется.
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