Шунин: «Самоизолировался на даче. Закупились продуктами, сидим дома, жена готовит борщ»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, как проходит его самоизоляция. Футболист с женой уединился на даче.

«Уехал за город, самоизолировался у себя на даче. Дом находится в зоне отдыха, где, кроме нас, никого нет. Зато есть тренажeрный зал, в котором я поддерживаю форму. Тренируюсь раз в день. Хорошо, что здесь есть всe необходимое. Стараюсь пока лишний раз на улицу не выходить, но, думаю, скоро можно будет бегать по лесу.

Последние две недели мы провели в Сочи и готовились к матчам, тренировались в обычном графике, ожидая решения лиги. Карантин ввели совсем недавно, поэтому сейчас я рад провести время дома, с семьeй, по которой соскучился. Закупились продуктами, сидим дома, на днях посмотрели фильм «Вчера». Лeгкий такой, один раз глянуть можно. Теперь вот жена готовит борщ, а я занимаюсь своими делами.

В магазинах с отсутствием продуктов не сталкивался. Думаю, паники больше, чем реальной проблемы. Разве что антисептиков и влажных салфеток нет, их люди раскупили в первую очередь», – сказал игрок Sport24.