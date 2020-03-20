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    Шунин: «Самоизолировался на даче. Закупились продуктами, сидим дома, жена готовит борщ»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, как проходит его самоизоляция. Футболист с женой уединился на даче.

    «Уехал за город, самоизолировался у себя на даче. Дом находится в зоне отдыха, где, кроме нас, никого нет. Зато есть тренажeрный зал, в котором я поддерживаю форму. Тренируюсь раз в день. Хорошо, что здесь есть всe необходимое. Стараюсь пока лишний раз на улицу не выходить, но, думаю, скоро можно будет бегать по лесу.

    Последние две недели мы провели в Сочи и готовились к матчам, тренировались в обычном графике, ожидая решения лиги. Карантин ввели совсем недавно, поэтому сейчас я рад провести время дома, с семьeй, по которой соскучился. Закупились продуктами, сидим дома, на днях посмотрели фильм «Вчера». Лeгкий такой, один раз глянуть можно. Теперь вот жена готовит борщ, а я занимаюсь своими делами.

    В магазинах с отсутствием продуктов не сталкивался. Думаю, паники больше, чем реальной проблемы. Разве что антисептиков и влажных салфеток нет, их люди раскупили в первую очередь», – сказал игрок Sport24.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
    • «Динамо» в таблице идет шестым.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4844

      Владислав Vlad 1 час назад

      Все попрятались. Видимо не читали. что ещё в феврале в Корее 2 человека заразились коронавирусом, при этом они ни с кем не контактировали. ))

      https://newizv.ru/news/society/21-02-2020/ucheny-zayavili-chto-zarazitsya-koronavirusom-mozhno-bez-kontakta-s-bolnymi

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2526

      Борат 1 час назад

      Дом находится в зоне отдыха, где, кроме нас, никого нет. Стараюсь пока лишний раз на улицу не выходить.

      Ну тупыыыые !!!
      Гыгы

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      Рейтинг: +2238

      Иван_Невский 1 час назад

      у нас есть и салфетки в магазинах (улыбка радуги) и впрочем всё, даже главные антисептики 40градусные. гречку дешевую разбирают, но каждый день она есть.

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