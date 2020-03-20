Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал о неудачных арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде».

«Первый критерий при переходе – общение с тренером. Другой вопрос, говорит тренер правду или нет. Все тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Тут уже верить или нет. Но если не верить главному тренеру, то кому верить?» – сказал украинец.