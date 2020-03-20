Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал о неудачных арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде».
«Первый критерий при переходе – общение с тренером. Другой вопрос, говорит тренер правду или нет. Все тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Тут уже верить или нет. Но если не верить главному тренеру, то кому верить?» – сказал украинец.
- Сезон-2018/19 Лунин провел в «Леганесе», пропустив семь голов в семи матчах.
- В первой половине нынешней кампании голкипер выступал за «Вальядолид» – один пропущенный гол в двух играх.
- В январе 21-летний футболист перешел в «Реал» (Овьедо) и уже принял участие в девяти поединках, пропустив в них 10 мячей.
Источник: Ютуб-канал «Трендец»