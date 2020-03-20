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  • Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»

Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»

20 марта 2020, 14:41
3

Вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал о неудачных арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде».

«Первый критерий при переходе – общение с тренером. Другой вопрос, говорит тренер правду или нет. Все тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Тут уже верить или нет. Но если не верить главному тренеру, то кому верить?» – сказал украинец.

  • Сезон-2018/19 Лунин провел в «Леганесе», пропустив семь голов в семи матчах.
  • В первой половине нынешней кампании голкипер выступал за «Вальядолид» – один пропущенный гол в двух играх.
  • В январе 21-летний футболист перешел в «Реал» (Овьедо) и уже принял участие в девяти поединках, пропустив в них 10 мячей.

Источник: Ютуб-канал «Трендец»
Испания. Примера Реал Леганес Вальядолид Овьедо Лунин Андрей
Комментарии (3)
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Proker
1584710746
Если сказали играть,то это абсурд, если сказали бы будешь ворота защищать это другой вопрос
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ARSteven89
1584723395
Тренер - это такой же депутат, который для привлечения электората обещает с три короба. Сначала ты рвёшь жилы как угорелый на тренировках с целью попасть в состав, а потом маринуют на скамейке по 3 месяца, дают поиграть минут 10 в игре при счёте 5:0 в пользу твоей команды. Ты выходишь без какого-либо настроения, так как не чувствуешь обещанного доверия тренера в серьёзный момент игры, когда результат ещё не ясен, а потом в раздевалке тебе ещё и пихают, что, мол, видел я тебя в игре, ты на поле не выкладываешься, сам себе нравишься бегаешь. На позиции центрального защитника всё было, даже крики тренера со скамейки: "Не ходи за центр поля!" А слышать такую фразу в мини-футболе писец, как стрёмно было тогда(((
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Бухбух
1584723444
Значит оказался слабее, чем думали.
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