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    Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал о неудачных арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде».

    «Первый критерий при переходе – общение с тренером. Другой вопрос, говорит тренер правду или нет. Все тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Тут уже верить или нет. Но если не верить главному тренеру, то кому верить?» – сказал украинец.

    • Сезон-2018/19 Лунин провел в «Леганесе», пропустив семь голов в семи матчах.
    • В первой половине нынешней кампании голкипер выступал за «Вальядолид» – один пропущенный гол в двух играх.
    • В январе 21-летний футболист перешел в «Реал» (Овьедо) и уже принял участие в девяти поединках, пропустив в них 10 мячей.

    Источник: Ютуб-канал «Трендец»

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