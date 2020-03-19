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  • Calciomercato: «Ювентус» отказался продавать Дибалу в «ПСЖ» за 70 миллионов

Calciomercato: «Ювентус» отказался продавать Дибалу в «ПСЖ» за 70 миллионов

19 марта 2020, 15:10
4

Туринский «Ювентус» отказал «ПСЖ» в трансфере аргентинского форварда Пауло Дибалы.

Как сообщает Calciomercato, спортивный директор парижан Леонардо предлагал за футболиста 70 миллионов евро, однако итальянцы сочли эту сумму недостаточной. В Турине представителям «ПСЖ» заявили, что «Ювентус» намерен продлить контракт с нападающим в ближайшее время.

  • Ранее сообщалось, что туринцы хотят продлить соглашение с Дибалой до 2025 года.
  • В этом сезоне в Серии А аргентинец провел 21 матч, забил семь мячей и сделал пять голевых передач.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Ювентус ПСЖ Дибала Пауло
Комментарии (4)
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Derzkiy1
1584625454
От 150 минимум должен стоить, недооценённый футболист
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Grabovsky
1584625881
что за цена??? ПСЖ аллоу
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моэм
1584631668
Это предложение не назовёшь даже зондированием почвы , а в реальности эта "новость" очень похоже на фейк.
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Not angry fan
1584735725
В ответ ПСЖ отказался продать Ювентусу Неймара за 100 млн.
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