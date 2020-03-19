Calciomercato: «Ювентус» отказался продавать Дибалу в «ПСЖ» за 70 миллионов

Туринский «Ювентус» отказал «ПСЖ» в трансфере аргентинского форварда Пауло Дибалы.

Как сообщает Calciomercato, спортивный директор парижан Леонардо предлагал за футболиста 70 миллионов евро, однако итальянцы сочли эту сумму недостаточной. В Турине представителям «ПСЖ» заявили, что «Ювентус» намерен продлить контракт с нападающим в ближайшее время.