Calciomercato: «Ювентус» отказался продавать Дибалу в «ПСЖ» за 70 миллионов

Туринский «Ювентус» отказал «ПСЖ» в трансфере аргентинского форварда Пауло Дибалы.
Как сообщает Calciomercato, спортивный директор парижан Леонардо предлагал за футболиста 70 миллионов евро, однако итальянцы сочли эту сумму недостаточной. В Турине представителям «ПСЖ» заявили, что «Ювентус» намерен продлить контракт с нападающим в ближайшее время.
- Ранее сообщалось, что туринцы хотят продлить соглашение с Дибалой до 2025 года.
- В этом сезоне в Серии А аргентинец провел 21 матч, забил семь мячей и сделал пять голевых передач.
Источник: Calciomercato