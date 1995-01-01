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    Calciomercato: «Ювентус» отказался продавать Дибалу в «ПСЖ» за 70 миллионов

    Туринский «Ювентус» отказал «ПСЖ» в трансфере аргентинского форварда Пауло Дибалы.

    Как сообщает Calciomercato, спортивный директор парижан Леонардо предлагал за футболиста 70 миллионов евро, однако итальянцы сочли эту сумму недостаточной. В Турине представителям «ПСЖ» заявили, что «Ювентус» намерен продлить контракт с нападающим в ближайшее время.

    • Ранее сообщалось, что туринцы хотят продлить соглашение с Дибалой до 2025 года.
    • В этом сезоне в Серии А аргентинец провел 21 матч, забил семь мячей и сделал пять голевых передач.

    Источник: Calciomercato

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