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    Федотов – о приостановке РПЛ: «Видя, как все развивается у соседей, это можно было сделать ранее»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями о решении приостановить до 10 апреля текущий розыгрыш российской Премьер-лиги.

    «Наверное, нужно было бы с предупреждением сработать. Получилось так, как получилось. Может быть, мы не знаем всю картину, возможно, на момент приостановки европейских чемпионатов мы в этом не нуждались. С другой стороны, видя, как это все развивается у соседей, это можно было бы сделать ранее», – сказал Федотов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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