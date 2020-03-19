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  • Федотов – о приостановке РПЛ: «Видя, как все развивается у соседей, это можно было сделать ранее»

Федотов – о приостановке РПЛ: «Видя, как все развивается у соседей, это можно было сделать ранее»

19 марта 2020, 08:18

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями о решении приостановить до 10 апреля текущий розыгрыш российской Премьер-лиги.

«Наверное, нужно было бы с предупреждением сработать. Получилось так, как получилось. Может быть, мы не знаем всю картину, возможно, на момент приостановки европейских чемпионатов мы в этом не нуждались. С другой стороны, видя, как это все развивается у соседей, это можно было бы сделать ранее», – сказал Федотов.

  • На вынужденную паузу ушли все европейские чемпионаты, кроме турецкого.
  • Белорусская Премьер-лига также не намерена откладывать старт нового сезона.
  • В мире коронавирусом заразились более 200 тысяч человек.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Федотов Владимир
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