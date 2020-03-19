Федотов – о приостановке РПЛ: «Видя, как все развивается у соседей, это можно было сделать ранее»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями о решении приостановить до 10 апреля текущий розыгрыш российской Премьер-лиги.
«Наверное, нужно было бы с предупреждением сработать. Получилось так, как получилось. Может быть, мы не знаем всю картину, возможно, на момент приостановки европейских чемпионатов мы в этом не нуждались. С другой стороны, видя, как это все развивается у соседей, это можно было бы сделать ранее», – сказал Федотов.
- На вынужденную паузу ушли все европейские чемпионаты, кроме турецкого.
- Белорусская Премьер-лига также не намерена откладывать старт нового сезона.
- В мире коронавирусом заразились более 200 тысяч человек.
Источник: «Р-Спорт»