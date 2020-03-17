Черчесов: «Тренерский штаб сборной России не уходит на каникулы, в ближайшее время начнем планировать подготовку к Евро-2021»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ближайших планах своего штаба.

«Сегодня по итогам видеоконференции с футбольными федерациями УЕФА перенес ближайший чемпионат Европы на лето 2021 года. Со своей стороны мы прекрасно понимаем и поддерживаем это решение, потому что нет ничего важнее здоровья и жизни людей. Потрясения, затронувшие мировую футбольную семью, очень серьезны.

Жаль, что сборная России не сможет собираться в течение столь длительного периода, ведь в последний раз мы играли в ноябре в Сан-Марино, а матчи со Швецией и Молдавией в марте не состоятся. Но, повторяю, это обусловлено объективными причинами, с которыми обязательно нужно считаться.

Тренерский штаб сборной России не уходит на каникулы, после возобновления матчей РПЛ и других чемпионатов мы продолжим внимательно наблюдать за кандидатами в национальную команду. Уже в ближайшее время начнем планировать подготовку к Евро-2021.

Надеюсь, что перерыв в футбольном сезоне будет не очень долгим и болельщики в скором времени вернутся на трибуны стадионов. А пока от лица тренерского, административного штаба сборной России и футболистов желаю всем гражданам нашей страны и других государств быть внимательными друг к другу. Берегите свое здоровье в нынешней непростой жизненной ситуации, и до встречи!» – сказал Черчесов.

«Здоровье болельщика важнее, чем этот турнир». Черчесов высказался о переносе Евро-2020