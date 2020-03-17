Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Здоровье болельщика важнее, чем этот турнир». Черчесов высказался о переносе Евро-2020

«Здоровье болельщика важнее, чем этот турнир». Черчесов высказался о переносе Евро-2020

17 марта 2020, 18:23
1

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал перенос Евро-2020 на лето 2021 года.

«Дорогие болельщики. УЕФА принял решение, что чемпионат Европы будет в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас целый год болели. Мы все оказались в этой ситуации. Понятно, что здоровье болельщика важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг другу повнимательнее, берегите себя и близких. Мои пожелания: набраться терпения и удачи», – сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной России.

⚡ Официально: Евро-2020 перенесен на следующий год

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Decorhome
1584462601
Саламыч молодец
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+