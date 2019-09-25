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    «Здоровье болельщика важнее, чем этот турнир». Черчесов высказался о переносе Евро-2020

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал перенос Евро-2020 на лето 2021 года.

    «Дорогие болельщики. УЕФА принял решение, что чемпионат Европы будет в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас целый год болели. Мы все оказались в этой ситуации. Понятно, что здоровье болельщика важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг другу повнимательнее, берегите себя и близких. Мои пожелания: набраться терпения и удачи», – сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной России.

    ⚡ Официально: Евро-2020 перенесен на следующий год

    Источник: твиттер сборной России

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