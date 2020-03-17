«Здоровье болельщика важнее, чем этот турнир». Черчесов высказался о переносе Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал перенос Евро-2020 на лето 2021 года.

«Дорогие болельщики. УЕФА принял решение, что чемпионат Европы будет в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас целый год болели. Мы все оказались в этой ситуации. Понятно, что здоровье болельщика важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг другу повнимательнее, берегите себя и близких. Мои пожелания: набраться терпения и удачи», – сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной России.

⚡ Официально: Евро-2020 перенесен на следующий год