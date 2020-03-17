Червиченко – о переименовании гандбольного «Спартака» в ЦСКА: «Жесткий троллинг. Кто-то, у кого есть деньги, глумится»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переименование гандбольного клуба «Спартак» в ЦСКА.

«Спартак» переименовали в ЦСКА? Кто-то, у кого есть деньги, глумится. Видимо, у клуба появился новый спонсор, который был готов зайти только на таких условиях. Получился жесткий троллинг, на грани спортивного безумия. К сожалению, правят балом те, кто может распоряжаться деньгами настолько вольготно.

Может ли произойти такое в футболе? Вряд ли. Не думаю, что у армейцев есть такие финансовые возможности, чтобы выкупить «Спартак» и тем более его переименовать. Но в мини-футболе такое могу представить», – сказал Черниченко.