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    Червиченко – о переименовании гандбольного «Спартака» в ЦСКА: «Жесткий троллинг. Кто-то, у кого есть деньги, глумится»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переименование гандбольного клуба «Спартак» в ЦСКА.

    «Спартак» переименовали в ЦСКА? Кто-то, у кого есть деньги, глумится. Видимо, у клуба появился новый спонсор, который был готов зайти только на таких условиях. Получился жесткий троллинг, на грани спортивного безумия. К сожалению, правят балом те, кто может распоряжаться деньгами настолько вольготно.

    Может ли произойти такое в футболе? Вряд ли. Не думаю, что у армейцев есть такие финансовые возможности, чтобы выкупить «Спартак» и тем более его переименовать. Но в мини-футболе такое могу представить», – сказал Черниченко.

    • Гандбольный клуб «Спартак» ранее объявил о прекращении существования под прежним названием. Команда переименована в ЦСКА.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13869

      sssrspartak 20 минут назад

      эта тема для придурков ,типа троицы литейного!

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      Рейтинг: +1701

      alarm 21 минуту назад

      кто-то просто решил спасти команду, переименовав во что-то более приличное, чем позорный спартак))

      0
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      Рейтинг: +13869

      sssrspartak > alarm 19 минут назад

      вспомни про овно ,а вот и оно!!еще два придурка куда делись?

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    • ...
      Рейтинг: +149

      GreyDM 51 минуту назад

      а кто за ЕТО болеть-то будет??? ну кроме родственников игроков и сотрудников "клуба"...

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