Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко – о переименовании гандбольного «Спартака» в ЦСКА: «Жесткий троллинг. Кто-то, у кого есть деньги, глумится»

Червиченко – о переименовании гандбольного «Спартака» в ЦСКА: «Жесткий троллинг. Кто-то, у кого есть деньги, глумится»

17 марта 2020, 17:34
9

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переименование гандбольного клуба «Спартак» в ЦСКА.

«Спартак» переименовали в ЦСКА? Кто-то, у кого есть деньги, глумится. Видимо, у клуба появился новый спонсор, который был готов зайти только на таких условиях. Получился жесткий троллинг, на грани спортивного безумия. К сожалению, правят балом те, кто может распоряжаться деньгами настолько вольготно.

Может ли произойти такое в футболе? Вряд ли. Не думаю, что у армейцев есть такие финансовые возможности, чтобы выкупить «Спартак» и тем более его переименовать. Но в мини-футболе такое могу представить», – сказал Черниченко.

  • Гандбольный клуб «Спартак» ранее объявил о прекращении существования под прежним названием. Команда переименована в ЦСКА.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Червиченко Андрей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GreyDM
1584456183
а кто за ЕТО болеть-то будет??? ну кроме родственников игроков и сотрудников "клуба"...
Ответить
paracetamol
1584460447
Ладно хоть не в Зенит!
Ответить
Юрэс
1584467469
Обычные игры АЛИГАРХОФФ
Ответить
evgevg13
1584504536
маразм...
Ответить
portero
1584506264
Понты стоят денег...
Ответить
vladimir-7
1584512651
Интересно, а какова причина переименования, какие, в связи с этим, ещё изменения и почему ЦСКА?
Ответить
gor77
1584535448
Трагикомедия какая-то! )))) Гандбольный клуб "Спартак" образован летом в 2017 году. И даже успел оказаться на 2-ом месте в чемпионате. В 2001 году ГК "ЦСКА" прекратил своё существование. А 2019 году появился женский клуб "ЦСКА", а теперь и мужской. В общем - Здрасте! Я ваша тётя! )))
Ответить
zigbert
1584557789
Кто платит тот и заказывает музыку.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+