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  • Журналист Скира: финал Лиги Европы пройдет 24 июня, финал Лиги чемпионов – 27 июня

Журналист Скира: финал Лиги Европы пройдет 24 июня, финал Лиги чемпионов – 27 июня

17 марта 2020, 17:17
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УЕФА принял решение провести финалы еврокубковых турниров в конце июня из-за пандемии коронавируса.

Финал Лиги Европы пройдет 24 июня, Лиги чемпионов – 27 июня, сообщает в твиттере журналист Николо Скира.

  • 13 марта УЕФА объявил о приостановке текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лига Европы.
  • Решение распространяется на матчи 1/8 финала еврокубков, запланированных на следующую неделю, а также последующие стадии турниров.
  • Причина – эпидемия коронавируса, из-за которой ранее были приостановлены почти все ведущие чемпионаты Европы.

Источник: твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (1)
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Oldtrafford83
1584461444
Хорошо если хотя бы так,главное чтоб нормально доиграли.
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