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    Журналист Скира: финал Лиги Европы пройдет 24 июня, финал Лиги чемпионов – 27 июня

    УЕФА принял решение провести финалы еврокубковых турниров в конце июня из-за пандемии коронавируса.

    Финал Лиги Европы пройдет 24 июня, Лиги чемпионов – 27 июня, сообщает в твиттере журналист Николо Скира.

    • 13 марта УЕФА объявил о приостановке текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лига Европы.
    • Решение распространяется на матчи 1/8 финала еврокубков, запланированных на следующую неделю, а также последующие стадии турниров.
    • Причина – эпидемия коронавируса, из-за которой ранее были приостановлены почти все ведущие чемпионаты Европы.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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