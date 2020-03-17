Журналист Скира: финал Лиги Европы пройдет 24 июня, финал Лиги чемпионов – 27 июня

УЕФА принял решение провести финалы еврокубковых турниров в конце июня из-за пандемии коронавируса.
Финал Лиги Европы пройдет 24 июня, Лиги чемпионов – 27 июня, сообщает в твиттере журналист Николо Скира.
- 13 марта УЕФА объявил о приостановке текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лига Европы.
- Решение распространяется на матчи 1/8 финала еврокубков, запланированных на следующую неделю, а также последующие стадии турниров.
- Причина – эпидемия коронавируса, из-за которой ранее были приостановлены почти все ведущие чемпионаты Европы.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.