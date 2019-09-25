Cadena Ser: УЕФА перенес Евро на лето 2021 года

УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы на лето 2021 года, сообщает Cadena Ser.

Решение было принято на внеочередной конференции, в которой приняли участие все ассоциации-члены УЕФА, клубы, национальные лиги и футбольные союзы.

Официальное объявление о переносе будет сделано сегодня.