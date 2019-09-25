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    Cadena Ser: УЕФА перенес Евро на лето 2021 года

    УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы на лето 2021 года, сообщает Cadena Ser.

    Решение было принято на внеочередной конференции, в которой приняли участие все ассоциации-члены УЕФА, клубы, национальные лиги и футбольные союзы.

    Официальное объявление о переносе будет сделано сегодня.

    • По изначальному графику Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля.
    • Все топ-пять лиг Европы и еврокубки сейчас приостановлены из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Cadena Ser

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2404

      Борат 2 часа назад

      ну и ладно ! будем всё лето отмечать вылет хряков в фнл !
      гыгы

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