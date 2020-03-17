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  • Малафеев – о коронавирусе: «Закупились продуктами? И есть ли вообще в этом смысл!?»

Малафеев – о коронавирусе: «Закупились продуктами? И есть ли вообще в этом смысл!?»

17 марта 2020, 08:13
7

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев опубликовал памятку Министерства здравоохранения по борьбе с коронавирусом.

«Который день не утихают новости о введение ограничений и запретов на пребывание за рубежом, закрытие границ и необходимость карантинов. Как вы лично воспринимаете новость о вирусе и последующих ограничениях? Изменилось ли отношение к личной гигиене? Как вы относитесь к карантину? Закупились продуктами? И есть ли вообще в этом смысл!? P.S. Обязательно следуйте рекомендациям Минздрава и берегите себя и своих близких!» – подписал пост Малафеев, приложив памятку.

  • С ноября 2017 года Малафеев работает в системе «Зенита» и отвечает за работу дубля и молодежного состава.
  • В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся коронавирусом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Вячеслава Малафеева
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (7)
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Hektor 84
1584425254
Закупились продуктами? И есть ли в этом смысл? Утырок! Ждать когда ты нам принесешь?
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valkam72
1584435556
Бомжи по помойкам шарятся в поисках продуктов.
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3a zenit
1584439243
херня это всё
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portero
1584507555
Ты же потом их на помойку выкинешь, блин понакупают столько что за пять лет не съесть...
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zigbert
1584559715
Эти рекомендации уже все изучили. Но все будут действовать еще из уровня собственных возможностей.
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