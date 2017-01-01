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    Малафеев – о коронавирусе: «Закупились продуктами? И есть ли вообще в этом смысл!?»

    Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев опубликовал памятку Министерства здравоохранения по борьбе с коронавирусом.

    «Который день не утихают новости о введение ограничений и запретов на пребывание за рубежом, закрытие границ и необходимость карантинов. Как вы лично воспринимаете новость о вирусе и последующих ограничениях? Изменилось ли отношение к личной гигиене? Как вы относитесь к карантину? Закупились продуктами? И есть ли вообще в этом смысл!? P.S. Обязательно следуйте рекомендациям Минздрава и берегите себя и своих близких!» – подписал пост Малафеев, приложив памятку.

    • С ноября 2017 года Малафеев работает в системе «Зенита» и отвечает за работу дубля и молодежного состава.
    • В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся коронавирусом.

    text

    Публикация от text (@malafeev16ru) 16 Мар 2020 в 11:25 PDT

    Источник: Инстаграм Вячеслава Малафеева

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2366

      Борат 9 минут назад

      труднее всего хрякам придётся - попробуй прокорми васю уткина и усатого повара !
      такие жирные рылы - позор !
      гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1858

      solodealer 42 минуты назад

      Опять 25!
      Вместо оветственного и отвечащего за свои слова чинуши, нам в виде "советчика" подсовыват очередную "звязду"!
      Задать эти и подобные вопросы мы можем и без "славиковмаллафеевых"... КОМУ ИХ ЗАДАТЬ? ГДЕ ОТВЕТЫ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1581

      Hektor 84 2 часа назад

      Закупились продуктами? И есть ли в этом смысл? Утырок! Ждать когда ты нам принесешь?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1858

      solodealer > Hektor 84 44 минуты назад

      ))++

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