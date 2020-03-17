Малафеев – о коронавирусе: «Закупились продуктами? И есть ли вообще в этом смысл!?»

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев опубликовал памятку Министерства здравоохранения по борьбе с коронавирусом.

«Который день не утихают новости о введение ограничений и запретов на пребывание за рубежом, закрытие границ и необходимость карантинов. Как вы лично воспринимаете новость о вирусе и последующих ограничениях? Изменилось ли отношение к личной гигиене? Как вы относитесь к карантину? Закупились продуктами? И есть ли вообще в этом смысл!? P.S. Обязательно следуйте рекомендациям Минздрава и берегите себя и своих близких!» – подписал пост Малафеев, приложив памятку.

С ноября 2017 года Малафеев работает в системе «Зенита» и отвечает за работу дубля и молодежного состава.

В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся коронавирусом.