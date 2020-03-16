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  • Бабаев: «Однозначно нужно сделать паузу в РПЛ и доигрывать позже по ситуации»

Бабаев: «Однозначно нужно сделать паузу в РПЛ и доигрывать позже по ситуации»

16 марта 2020, 23:43
7

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поддержал инициативу временно приостановить текущий розыгрыш РПЛ из-за пандемии коронавируса.

«Однозначно сделать паузу и доигрывать позже по ситуации. Закончить мы всегда успеем. Зачем лишать команды и болельщиков почти 1/3 части чемпионата, нести огромные убытки и срывать контракты со спонсорами и телевидением, если есть шанс его доиграть? Тем более если будет отменeн чемпионат Европы и появится возможность играть в мае-июне», – сказал Бабаев.

  • В понедельник мэр Москвы постановил запретить до 10 апреля проведение на территории города спортивных мероприятий с любым количеством участников.
  • В связи с этим столичные клубы объявили об отмене ближайших домашних матчей.
  • Вероятно, во вторник РПЛ будет приостановлена.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (7)
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paracetamol
1584392157
Разумеется. Клячи какие-то конченные, еле ползают по полю.
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petlyra
1584403483
Да, ЦСКА сейчас в глубокой ж... яме. Может перерыв и в чем-то поможет, хотя вряд-ли в нынешнем составе.
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BRO_football
1584457028
Армейцам сейчас как никогда нужна пауза. Судя по прошедшим матчам, зимние тренировочные сборы были проведены просто отвратительно. И если так и дальше играть, то армейцы могут спуститься ниже 5 места и остаться без еврокубков. Ганчаренко в срочном порядке нужно что-то менять в тренировочном процессе.
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