Бабаев: «Однозначно нужно сделать паузу в РПЛ и доигрывать позже по ситуации»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поддержал инициативу временно приостановить текущий розыгрыш РПЛ из-за пандемии коронавируса.
«Однозначно сделать паузу и доигрывать позже по ситуации. Закончить мы всегда успеем. Зачем лишать команды и болельщиков почти 1/3 части чемпионата, нести огромные убытки и срывать контракты со спонсорами и телевидением, если есть шанс его доиграть? Тем более если будет отменeн чемпионат Европы и появится возможность играть в мае-июне», – сказал Бабаев.
- В понедельник мэр Москвы постановил запретить до 10 апреля проведение на территории города спортивных мероприятий с любым количеством участников.
- В связи с этим столичные клубы объявили об отмене ближайших домашних матчей.
- Вероятно, во вторник РПЛ будет приостановлена.
Источник: «Чемпионат»