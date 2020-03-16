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    Бабаев: «Однозначно нужно сделать паузу в РПЛ и доигрывать позже по ситуации»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поддержал инициативу временно приостановить текущий розыгрыш РПЛ из-за пандемии коронавируса.

    «Однозначно сделать паузу и доигрывать позже по ситуации. Закончить мы всегда успеем. Зачем лишать команды и болельщиков почти 1/3 части чемпионата, нести огромные убытки и срывать контракты со спонсорами и телевидением, если есть шанс его доиграть? Тем более если будет отменeн чемпионат Европы и появится возможность играть в мае-июне», – сказал Бабаев.

    • В понедельник мэр Москвы постановил запретить до 10 апреля проведение на территории города спортивных мероприятий с любым количеством участников.
    • В связи с этим столичные клубы объявили об отмене ближайших домашних матчей.
    • Вероятно, во вторник РПЛ будет приостановлена.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.03.2020 23:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5270

      paracetamol 13 минут назад

      Разумеется. Клячи какие-то конченные, еле ползают по полю.

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