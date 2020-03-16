Акинфеев провел 40000-ю минуту в РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 22-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0) провел свою 40000-ю минуту в чемпионате России. Это случилось на 12-й минуте встречи в Москве.
«Ранее (в 2016 году) первым в истории отечественного футбола этого рубежа достиг игрок ПФК ЦСКА Сергей Игнашевич (на момент окончания карьеры – 42 848 минут). А Игорь стал первым, кто отыграл 40 000 минут в составе одного клуба», – информирует московский клуб.
- В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 28 игр и пропустил 34 гола.
- За сборную России голкипер выступал с 2004 по 2018 год.
- ЦСКА в РПЛ идет пятым.
Источник: официальный сайт ЦСКА