Акинфеев провел 40000-ю минуту в РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 22-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0) провел свою 40000-ю минуту в чемпионате России. Это случилось на 12-й минуте встречи в Москве.

«Ранее (в 2016 году) первым в истории отечественного футбола этого рубежа достиг игрок ПФК ЦСКА Сергей Игнашевич (на момент окончания карьеры – 42 848 минут). А Игорь стал первым, кто отыграл 40 000 минут в составе одного клуба», – информирует московский клуб.