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Акинфеев провел 40000-ю минуту в РПЛ

16 марта 2020, 16:54
3

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 22-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0) провел свою 40000-ю минуту в чемпионате России. Это случилось на 12-й минуте встречи в Москве.

«Ранее (в 2016 году) первым в истории отечественного футбола этого рубежа достиг игрок ПФК ЦСКА Сергей Игнашевич (на момент окончания карьеры – 42 848 минут). А Игорь стал первым, кто отыграл 40 000 минут в составе одного клуба», – информирует московский клуб.

  • В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 28 игр и пропустил 34 гола.
  • За сборную России голкипер выступал с 2004 по 2018 год.
  • ЦСКА в РПЛ идет пятым.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Акинфеев Игорь
Комментарии (3)
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NEONFOL
1584370568
ключевое слово даже не провёл, не отбегал, а отстоял)))) Задача. Вратарь цска за 15 лет стажа, то есть за всю карьеру, провёл на поле 40000 минут, что примерно 28 суток, а токарь в среднем отстаивает у станка 1200 суток примерно за то же время. вопрос У кого больше поводов для гордости?? хах, шутка конечно, Акинфеев норм
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alll-1
1584371345
еще секунды посчитайте ,идиоты
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paracetamol
1584374364
В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 28 игр и пропустил 34 гола. А сколько всего пропустила эта дырка, почему не пишут?
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