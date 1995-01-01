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    Акинфеев провел 40000-ю минуту в РПЛ

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 22-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0) провел свою 40000-ю минуту в чемпионате России. Это случилось на 12-й минуте встречи в Москве.

    «Ранее (в 2016 году) первым в истории отечественного футбола этого рубежа достиг игрок ПФК ЦСКА Сергей Игнашевич (на момент окончания карьеры – 42 848 минут). А Игорь стал первым, кто отыграл 40 000 минут в составе одного клуба», – информирует московский клуб.

    • В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 28 игр и пропустил 34 гола.
    • За сборную России голкипер выступал с 2004 по 2018 год.
    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5268

      paracetamol 1 час назад

      В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 28 игр и пропустил 34 гола. А сколько всего пропустила эта дырка, почему не пишут?

      1
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      Рейтинг: +334

      alll-1 2 часа назад

      еще секунды посчитайте ,идиоты

      0
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      Рейтинг: +552

      NEONFOL 2 часа назад

      ключевое слово даже не провёл, не отбегал, а отстоял)))) Задача. Вратарь цска за 15 лет стажа, то есть за всю карьеру, провёл на поле 40000 минут, что примерно 28 суток, а токарь в среднем отстаивает у станка 1200 суток примерно за то же время. вопрос У кого больше поводов для гордости?? хах, шутка конечно, Акинфеев норм

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