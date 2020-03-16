Черданцев: «Итальянцы всех заразили, а теперь просят отменить Евро. Я офигеваю!»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев возмутился просьбой Федерации футбола Италии отменить чемпионат Европы-2020 из-за коронавируса. Ранее Sky Sports сообщил, что итальянцы попросят УЕФА отменить розыгрыш Евро-2020, поскольку он может помешать доиграть сезон в Италии.
«Отлично. Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро, потому что они не успеют доиграть свой чемпионат! Я офигеваю, дорогая редакция», – написал Черданцев.
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- Сезон в Италии остановлен как минимум до апреля.
- По всему миру от заболевания умерло более 5000 человек.
- В феврале вице-президент УЕФА Мишель Ува заявлял, что Евро-2020 может быть прерван, перенесен или отменен в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.
Источник: Твиттер Георгия Черданцева