Черданцев: «Итальянцы всех заразили, а теперь просят отменить Евро. Я офигеваю!»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев возмутился просьбой Федерации футбола Италии отменить чемпионат Европы-2020 из-за коронавируса. Ранее Sky Sports сообщил, что итальянцы попросят УЕФА отменить розыгрыш Евро-2020, поскольку он может помешать доиграть сезон в Италии.

«Отлично. Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро, потому что они не успеют доиграть свой чемпионат! Я офигеваю, дорогая редакция», – написал Черданцев.

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