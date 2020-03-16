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  • Черданцев: «Итальянцы всех заразили, а теперь просят отменить Евро. Я офигеваю!»

Черданцев: «Итальянцы всех заразили, а теперь просят отменить Евро. Я офигеваю!»

16 марта 2020, 17:14
13

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев возмутился просьбой Федерации футбола Италии отменить чемпионат Европы-2020 из-за коронавируса. Ранее Sky Sports сообщил, что итальянцы попросят УЕФА отменить розыгрыш Евро-2020, поскольку он может помешать доиграть сезон в Италии.

«Отлично. Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро, потому что они не успеют доиграть свой чемпионат! Я офигеваю, дорогая редакция», – написал Черданцев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Сезон в Италии остановлен как минимум до апреля.
  • По всему миру от заболевания умерло более 5000 человек.
  • В феврале вице-президент УЕФА Мишель Ува заявлял, что Евро-2020 может быть прерван, перенесен или отменен в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.

Источник: Твиттер Георгия Черданцева
Чемпионат Европы Италия. Серия А
Комментарии (13)
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bset
1584370146
Сидит десяток конкретных итальянцев, один день всех заражает, а другой день просит отменить Евро. Также можно сказать "Эти русские весь мир ввязали в холодную войну, а сейчас сидят себе матчи комментируют как ни в чем не бывало"
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САДЫЧОК
1584371072
Чердак идиот !
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Маленький
1584372475
Совсем о(ё)бнулился Жорик!
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sobaka120982
1584372984
Все правильно сказал!!! Я видел репортажи где обычные граждане комментировали это так < мы итальянцы не признаём этот вирус, не будем носить маски , так как от этого страдает наш туризм>
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Cules2013
1584375268
ну если на то пошло, то заразили всех китайцы, а пост Черданцева - очередное доказательство некомпетентности и просто свинства и неуважения среди наших комментаторов.ничего нового, типичный понедельник.
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Чец
1584385717
Черданцев,тебя ждет клиника Кащенко.
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AtticusFinch1
1584389541
Черданцев наверное с Тарасовым недавно общался!)****,идиот!У них граница на замке, запрещено выходить из дома,врачи борются за жизни,за то у нас футбол с 30т зрителями,границы практически в обычном режиме работают,метро работает как обычно и м Китаем до самого конца въезд разрешали и якобы только 90 заражённых,хотя тесты просто не делают,конечно давай спихнем на итальяшек
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Hektor 84
1584396959
Черданцева то куда понесло?
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Grabovsky
1584626029
Чердак прибухнул как всегда
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