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    Черданцев: «Итальянцы всех заразили, а теперь просят отменить Евро. Я офигеваю!»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев возмутился просьбой Федерации футбола Италии отменить чемпионат Европы-2020 из-за коронавируса. Ранее Sky Sports сообщил, что итальянцы попросят УЕФА отменить розыгрыш Евро-2020, поскольку он может помешать доиграть сезон в Италии.

    «Отлично. Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро, потому что они не успеют доиграть свой чемпионат! Я офигеваю, дорогая редакция», – написал Черданцев.

    • Сезон в Италии остановлен как минимум до апреля.
    • По всему миру от заболевания умерло более 5000 человек.
    • В феврале вице-президент УЕФА Мишель Ува заявлял, что Евро-2020 может быть прерван, перенесен или отменен в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.

    Источник: Твиттер Георгия Черданцева

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    Сегодня, 17:14
    Комментарии14
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      Рейтинг: +461

      Cleaner 44 минуты назад

      Ходят слухи, что это США всех заразили. Я верю...

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      Ответить
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      Рейтинг: +9483

      Cules2013 58 минут назад

      ну если на то пошло, то заразили всех китайцы, а пост Черданцева - очередное доказательство некомпетентности и просто свинства и неуважения среди наших комментаторов.ничего нового, типичный понедельник.

      0
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      Рейтинг: +4051

      Добрый Бобер > Cules2013 23 минуты назад

      Думаю, раз речь идёт Euro-2020, то Черданцев имеет в виду Европу.

      0
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      Рейтинг: +1610

      sobaka120982 1 час назад

      Все правильно сказал!!! Я видел репортажи где обычные граждане комментировали это так < мы итальянцы не признаём этот вирус, не будем носить маски , так как от этого страдает наш туризм>

      -1
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      Рейтинг: +1610

      sobaka120982 > sobaka120982 30 минут назад

      Долбоёжики вы что вообще бессмертны? Хоть 10 минусов. Но это реалии а вам аукнется без ответственности. Итальянцы сами про игнорировали эту чуму

      0
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      Рейтинг: +51

      Маленький 1 час назад

      Совсем о(ё)бнулился Жорик!

      2
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      Рейтинг: +3766

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Чердак идиот !

      2
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      Рейтинг: +13864

      bset 2 часа назад

      Сидит десяток конкретных итальянцев, один день всех заражает, а другой день просит отменить Евро. Также можно сказать "Эти русские весь мир ввязали в холодную войну, а сейчас сидят себе матчи комментируют как ни в чем не бывало"

      1
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      Рейтинг: +9972

      KLIM777 2 часа назад

      Причем тут итальянцы? Если гоблины всех стран сговорились и запустили заразу по всему миру.

      1
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      Рейтинг: +2965

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Черданцев , ты гоблин !!!
      Урод, там люди умирают , а вы переживаете что не наварите на ЧЕ.
      По хорошему все должны доиграть свои чемпионаты, а ЧЕ сдвинут, ничего страшного.
      Какая же ты гнида , "итальянцы всех заразили ..."??? Ублюдок

      3
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      Рейтинг: +365

      _Marqella_ > Alekxei Z. 2 часа назад

      Где аптека ты знаешь...

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      Рейтинг: +2701

      TOMSON > Alekxei Z. 2 часа назад

      Иди проспись. У нас от гриппа больше умирает. В Африке вообще жесть что от голоду и болезней происходит. А тут пару тысяч Итальянцев заразилось и все... трагедия всей планеты

      -1
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      Рейтинг: +2965

      Alekxei Z. > TOMSON 1 час назад

      Вся планета на карантине, все дураки, только ты и Черданцев умные !!!!

      1
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      Рейтинг: +2701

      TOMSON > Alekxei Z. 26 минут назад

      В Италии заражено менее 1% населения. Те болеет даже не каждый сотый. А паника как будто половину страны скосило.

      И просят они отменить Евро не от того, что болееют или боятся сильнее заболеть.. А потому что свой Чемп доиграть не успевают. А это им большие денежные проблемы подкидывает. Я думаю, как и Черданцев. Сильно свой чемп особенным считают.

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