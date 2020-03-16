Ван Дейк в сезоне АПЛ поучаствовал в наибольшем количестве сухих матчей

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк – лучший игрок сезона АПЛ по количеству участий в сухих матчах (в тех, где его команда не пропускала). Таких встреч голландец провел 12.
Мадридский «Реал» хочет заполучить центрального защитника и планирует заплатить 180 миллионов евро, писал Don Balon. Трансфер намечен на лето.
- На рынке голландец стоит 100 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ ван Дейк провел 29 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
- «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.
Источник: Squawka Football