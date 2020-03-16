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  • Ван Дейк в сезоне АПЛ поучаствовал в наибольшем количестве сухих матчей

Ван Дейк в сезоне АПЛ поучаствовал в наибольшем количестве сухих матчей

16 марта 2020, 13:57

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк – лучший игрок сезона АПЛ по количеству участий в сухих матчах (в тех, где его команда не пропускала). Таких встреч голландец провел 12.

Мадридский «Реал» хочет заполучить центрального защитника и планирует заплатить 180 миллионов евро, писал Don Balon. Трансфер намечен на лето.

  • На рынке голландец стоит 100 миллионов евро.
  • В сезоне АПЛ ван Дейк провел 29 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
  • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

Источник: Squawka Football
Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Ливерпуль ван Дейк Вирджил
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