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    Don Balon: «Реал» предложит за ван Дейка 180 миллионов

    Мадридский «Реал» хочет заполучить центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и планирует заплатить 180 миллионов евро, пишет Don Balon. Трансфер намечен на лето.

    «Ливерпуль» предпримет все меры, чтобы удержать футболиста, однако последнее слово оставит за ван Дейком, которым также интересуются «Барселона» и «Ювентус».

    • «Ливерпуль» купил игрока в 2017 году за 84 миллиона.
    • В текущем сезоне ван Дейк провел 37 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

    Источник: Don Balon

    Испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9355

      DeStar 28 минут назад

      ясно, видимо ,уже решили все активизироваться с бредовыми новостями, сезон открыт господа, до сентября такое будет

      0
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      Рейтинг: +160

      falanor 1 час назад

      ему в июле уже 29 лет, у него от силы еще 3-4 сезона на самом высшем уровне, какой идиот отдаст за него такие деньги? ни Реалу, ни кому-либо другому, ни ему самому кстати, такой переход на пользу не будет. он поиграет еще 3-4 сезона в Ливере, и потом на понижение как и все остальные футболисты, доигрывать карьеру в себя на родине

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      Рейтинг: +2143

      BlackMurder 1 час назад

      Вам в помойку его никто не отдаст, если сам не захочет

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      Рейтинг: +9355

      DeStar > BlackMurder 27 минут назад

      ага) у него хоть право выбора есть, не то что игрокам бедной бундеслиги, где мафиозное руководство баварии скупает всех и вся в своем чемпе и остальные даже не имею права рыпаться)

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