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Don Balon: «Реал» предложит за ван Дейка 180 миллионов

26 февраля 2020, 20:59
7

Мадридский «Реал» хочет заполучить центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и планирует заплатить 180 миллионов евро, пишет Don Balon. Трансфер намечен на лето.

«Ливерпуль» предпримет все меры, чтобы удержать футболиста, однако последнее слово оставит за ван Дейком, которым также интересуются «Барселона» и «Ювентус».

  • «Ливерпуль» купил игрока в 2017 году за 84 миллиона.
  • В текущем сезоне ван Дейк провел 37 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
  • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

Источник: Don Balon

Испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании.

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Ливерпуль ван Дейк Вирджил
Комментарии (7)
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BlackMurder
1582740809
Вам в помойку его никто не отдаст, если сам не захочет
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falanor
1582741247
ему в июле уже 29 лет, у него от силы еще 3-4 сезона на самом высшем уровне, какой идиот отдаст за него такие деньги? ни Реалу, ни кому-либо другому, ни ему самому кстати, такой переход на пользу не будет. он поиграет еще 3-4 сезона в Ливере, и потом на понижение как и все остальные футболисты, доигрывать карьеру в себя на родине
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DeStar
1582744877
ясно, видимо ,уже решили все активизироваться с бредовыми новостями, сезон открыт господа, до сентября такое будет
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Hektor 84
1582749060
Хоть бы про зарплату написали. А то не понятно отчего ему в реал бежать. То что Реал предложит 180 лямов, но где гарантия что Ливерпуль захочет его продать? Будет зависеть еще от того а сам он хочет куда то переходить и от того сколько ему предложат.
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TOL47
1582883181
если всё будет стабильно предложит, до окна еще три месяца.
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