Don Balon: «Реал» предложит за ван Дейка 180 миллионов

Мадридский «Реал» хочет заполучить центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и планирует заплатить 180 миллионов евро, пишет Don Balon. Трансфер намечен на лето.

«Ливерпуль» предпримет все меры, чтобы удержать футболиста, однако последнее слово оставит за ван Дейком, которым также интересуются «Барселона» и «Ювентус».