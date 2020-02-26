Don Balon: «Реал» предложит за ван Дейка 180 миллионов

Мадридский «Реал» хочет заполучить центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и планирует заплатить 180 миллионов евро, пишет Don Balon. Трансфер намечен на лето.
«Ливерпуль» предпримет все меры, чтобы удержать футболиста, однако последнее слово оставит за ван Дейком, которым также интересуются «Барселона» и «Ювентус».
- «Ливерпуль» купил игрока в 2017 году за 84 миллиона.
- В текущем сезоне ван Дейк провел 37 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
- «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.
Источник: Don Balon
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