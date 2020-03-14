Судья Федотов: «После критики судейства в матче с «Сочи» мне написали: «Вам лучше помолчать»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов рассказал о реакции на его критику судейства в последнем матче «Сочи». Эксперт тогда назвал работу рефери цирком.

«После матча «Сочи» и «Оренбурга», где я раскритиковал судейство, мне порекомендовали заканчивать говорить. Есть такой арбитр, Тихон Калугин, он и написал: «Рекомендую вам лучше помолчать», – сказал Федотов.