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  • Судья Федотов: «После критики судейства в матче с «Сочи» мне написали: «Вам лучше помолчать»

Судья Федотов: «После критики судейства в матче с «Сочи» мне написали: «Вам лучше помолчать»

14 марта 2020, 21:14
11

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов рассказал о реакции на его критику судейства в последнем матче «Сочи». Эксперт тогда назвал работу рефери цирком.

«После матча «Сочи» и «Оренбурга», где я раскритиковал судейство, мне порекомендовали заканчивать говорить. Есть такой арбитр, Тихон Калугин, он и написал: «Рекомендую вам лучше помолчать», – сказал Федотов.

  • Арбитр не судит профессиональный футбол с 2018 года.
  • Сейчас Федотов обслуживает любительские матчи.
  • Ранее эксперт из-за цензуры ушел с «Матч ТВ».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Федотов Игорь
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1584209830
Ну и... сказал ему вежливо, а он уже напридумывает опять кучу историй, теперь про угрозы.....
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Valeron2790
1584210206
З.а.е.б.а.л уже Федотов, а вы печатать его. Написал, вежливо, это даже не угроза, цирк это когда ты был судьёй, и так же ошибался, теперь закапывать своих бывших коллег по цеху. Никому ты не нужен, смирись, было бы надо, давно бы пасть тебе заткнули так, что тявкать не смог.
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Рубинище
1584210730
Пилите Шура, пилите.
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DOCTOR PENALTY
1584210746
А если будешь поправки критиковать, то ещё и приедут.
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sobaka120982
1584211234
Почему он бывший? Ему же всего 43
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JTherry
1584215106
Тихон Калугин написал: «Рекомендую вам лучше помолчать» ...далее будет контрольный выстрел?((
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Горкин Блеванов
1584216864
Правильно больше внимания договорнякам Спартака
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bizhan10
1584219271
Наш Футбол-"Свисток" есть. Матч- "Свистка" нет.
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general.lizyukov
1584223591
ну так пошли этого Тихона подальше
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