Судья Федотов: «После критики судейства в матче с «Сочи» мне написали: «Вам лучше помолчать»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов рассказал о реакции на его критику судейства в последнем матче «Сочи». Эксперт тогда назвал работу рефери цирком.
«После матча «Сочи» и «Оренбурга», где я раскритиковал судейство, мне порекомендовали заканчивать говорить. Есть такой арбитр, Тихон Калугин, он и написал: «Рекомендую вам лучше помолчать», – сказал Федотов.
- Арбитр не судит профессиональный футбол с 2018 года.
- Сейчас Федотов обслуживает любительские матчи.
- Ранее эксперт из-за цензуры ушел с «Матч ТВ».
Источник: «Чемпионат»