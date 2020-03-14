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    Судья Федотов: «После критики судейства в матче с «Сочи» мне написали: «Вам лучше помолчать»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов рассказал о реакции на его критику судейства в последнем матче «Сочи». Эксперт тогда назвал работу рефери цирком.

    «После матча «Сочи» и «Оренбурга», где я раскритиковал судейство, мне порекомендовали заканчивать говорить. Есть такой арбитр, Тихон Калугин, он и написал: «Рекомендую вам лучше помолчать», – сказал Федотов.

    • Арбитр не судит профессиональный футбол с 2018 года.
    • Сейчас Федотов обслуживает любительские матчи.
    • Ранее эксперт из-за цензуры ушел с «Матч ТВ».

    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2020 21:14
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1861

      general.lizyukov 9 минут назад

      ну так пошли этого Тихона подальше

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      Рейтинг: +37

      bizhan10 1 час назад

      Наш Футбол-"Свисток" есть. Матч- "Свистка" нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +231

      Горкин Блеванов 2 часа назад

      Правильно больше внимания договорнякам Спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3969

      JTherry 2 часа назад

      Тихон Калугин написал: «Рекомендую вам лучше помолчать»
      ...далее будет контрольный выстрел?((

      0
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      Рейтинг: +2305

      Борат 2 часа назад

      Не удивлюсь, если ему ещё и под дверь нaсрут по заказу миллера !
      Гыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +24

      borat-chmo > Борат 1 час назад

      Такие,как ты и насрут!Позор боратине!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1546

      sobaka120982 3 часа назад

      Почему он бывший? Ему же всего 43

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1546

      sobaka120982 > sobaka120982 2 часа назад

      Что за минусы? Я вопрос к знатокам задал

      1
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      Рейтинг: +18668

      пьяныйхоровод 3 часа назад

      А ещё Федотов за то что пёрнул в лифте схлопотал по щам от других пассажиров - сто пудов "рука" Миллера .

      2
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      Рейтинг: +15743

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      А если будешь поправки критиковать, то ещё и приедут.

      0
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      Рейтинг: +3685

      Рубинище 3 часа назад

      Пилите Шура, пилите.

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      Рейтинг: +556

      Valeron2790 3 часа назад

      З.а.е.б.а.л уже Федотов, а вы печатать его. Написал, вежливо, это даже не угроза, цирк это когда ты был судьёй, и так же ошибался, теперь закапывать своих бывших коллег по цеху. Никому ты не нужен, смирись, было бы надо, давно бы пасть тебе заткнули так, что тявкать не смог.

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      Рейтинг: +2442

      Томик > Valeron2790 1 час назад

      Слегка невежливо, но очень точно по смыслу сформулировано.

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