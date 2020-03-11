Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судья Федотов: «Пенальти в ворота «Оренбурга» – это смешно. Заболотный обманул арбитра. Просто цирк»

Судья Федотов: «Пенальти в ворота «Оренбурга» – это смешно. Заболотный обманул арбитра. Просто цирк»

11 марта 2020, 21:39
17

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с назначением пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (1:5). Эксперт назвал ситуацию цирком.

«Пенальти в ворота «Оренбурга» — это смешно. Игрок «Оренбурга» ничего не делал, чтобы сбить Антона Заболотного, просто положил руки на спину, а нападающий упал. Это смешно, он просто погладил маечку Антона. А Заболотный обманул судью и упал. До этого на 28-й минуте судья тоже ставил фол, которого просто не было. А затем — этот момент с Заболотным…

Говорят, что там есть VAR. Но арбитр должен прижать микрофон к уху, показать всем, что момент обсуждают. Но Евгений Турбин этого не сделал. Он не должен был ходить по полю и говорить с игроками, иначе как он услышит информацию от VAR из Москвы? А он ходит и разговаривает с футболистами, показывает, кому куда встать. Сначала надо принять информацию! Где у Турбина палец у уха? И пенальти, и вся эта ситуация — просто цирк», – сказал Федотов.

  • «Сочи» покинул зону вылета.
  • Александр Кокорин забил больше одного гола в матче РПЛ впервые с 2014 года.
  • Федотов не судит на профессиональном уровне с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Сочи Заболотный Антон Турбин Евгений Федотов Игорь
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1583953748
Конечно, Зе Болотный падал акцентированно. Но это не означает, что толчка не было. Футбол - контактный вид спорта, но не сзади, а плечо в плечо.
Ответить
Давид59
1583953974
Такое впечатление, что или Федотов болельщик Оренбурга, или терпеть не может Турбина. Столько желчи в комментарии
Ответить
Valeron2790
1583954488
С артистизмом переборщил конечно Зе, но что это если не пенальти? Просто положил руки на спину? Ты дурак что ли? Видимо когда этот недалёкий судил, так можно было. Ну а про ВАР и пальцы у уха, вообще какой то бред, словесный понос пробрал бедолагу, а изрыгнуть адекватные мысли не в состоянии.
Ответить
Masteralex
1583955030
футбол контактный вид спорта, контактный это значит что тут можно касаться соперника, а если клоун которого еле коснулись начинает картинно падать, то этот тупой клоун получает желтую за симуляцию, но никак не пеналь в данном моменте толчка не было вообще, а от которого можно было упасть и подавно, тем более так упасть, прям отлететь лицом в газон, и пеналь тут высосанный из пальца есть предположение что наши тридварасы решили дружно слить Кашкая, не нравится им когда бусурманин за главного
Ответить
Hektor 84
1583961317
100% договорняк. Пенальти, автогол. А еще защитник Оренбурга просто убегают от кокошки и Мостового. Вар в РПЛ бесполезен. Потому что за монитором сидят заряженные судьи.
Ответить
Axe111
1583970853
Ну просто позорище,мерзко смотреть! В ЛЮБОМ АДЕКВАТНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЗА ЭТУ ХУ*** ЭТОГО ЗАБОЛОТНОГО УДАЛИЛИ,А ЕЩЕ ЛУЧШЕ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ БЫ ПОЖИЗНЕННО!!!! Такая мр*** фу б****
Ответить
evgevg13
1583988860
тянут сочи за уши любыми методами
Ответить
CSKA57
1583997406
Заболотный - артист! Позорище!!!
Ответить
Владислав Vlad
1583998176
А кто-то думал, что Оренбург выиграет?)) Два фармклуба играли между собой. Естественно победит тот, кому нужны очки. Главное, что бы оба клуба остались в ПЛ. Это ж 6 очков для Зины.
Ответить
zigbert
1583999963
Сомнительный пенальти. Упал красиво Заболотный.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+