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    Судья Федотов: «Пенальти в ворота «Оренбурга» – это смешно. Заболотный обманул арбитра. Просто цирк»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с назначением пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (1:5). Эксперт назвал ситуацию цирком.

    «Пенальти в ворота «Оренбурга» — это смешно. Игрок «Оренбурга» ничего не делал, чтобы сбить Антона Заболотного, просто положил руки на спину, а нападающий упал. Это смешно, он просто погладил маечку Антона. А Заболотный обманул судью и упал. До этого на 28-й минуте судья тоже ставил фол, которого просто не было. А затем — этот момент с Заболотным…

    Говорят, что там есть VAR. Но арбитр должен прижать микрофон к уху, показать всем, что момент обсуждают. Но Евгений Турбин этого не сделал. Он не должен был ходить по полю и говорить с игроками, иначе как он услышит информацию от VAR из Москвы? А он ходит и разговаривает с футболистами, показывает, кому куда встать. Сначала надо принять информацию! Где у Турбина палец у уха? И пенальти, и вся эта ситуация — просто цирк», – сказал Федотов.

    • «Сочи» покинул зону вылета.
    • Александр Кокорин забил больше одного гола в матче РПЛ впервые с 2014 года.
    • Федотов не судит на профессиональном уровне с 2018 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.03.2020 21:39
    Комментарии16
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      Рейтинг: +229

      Горкин Блеванов 2 минуты назад

      Больше таких клубов как Сочи ! Класс !! улучшать и расширять этот сегмент, больше бабла в футбол, меньше "народности"

      0
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      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet 10 минут назад

      ой да играли два говна газовых

      0
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 41 минуту назад

      100% договорняк. Пенальти, автогол. А еще защитник Оренбурга просто убегают от кокошки и Мостового. Вар в РПЛ бесполезен. Потому что за монитором сидят заряженные судьи.

      1
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      Рейтинг: +1264

      Genz 1 час назад

      Европейские судьи не поставили бы на точку. Но здесь играет Сочи и нужно ротенберга вытащить за яйца из зоны вылета по заданию администрации кремля. Кокорина кремль отправил в Сочи. Здесь справедливости не будет.

      2
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      Рейтинг: +519

      fhnv 1 час назад

      А Федотова за что выгнали так рано то?

      1
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      Рейтинг: +5210

      paracetamol 2 часа назад

      Твои коллеги в ВАР смотрели. Так что помалкивай Федотов!

      0
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      Рейтинг: +2157

      Masteralex 2 часа назад

      футбол контактный вид спорта, контактный это значит что тут можно касаться соперника, а если клоун которого еле коснулись начинает картинно падать, то этот тупой клоун получает желтую за симуляцию, но никак не пеналь

      в данном моменте толчка не было вообще, а от которого можно было упасть и подавно, тем более так упасть, прям отлететь лицом в газон, и пеналь тут высосанный из пальца

      есть предположение что наши тридварасы решили дружно слить Кашкая, не нравится им когда бусурманин за главного

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      Рейтинг: +2157

      Masteralex > Masteralex 2 часа назад

      а может это вообще такая многоходовка от РФС, слить Егорова, назначить Кашкая и стало только хуже, теперь слить Кашшаи и станет лучше, потому что дно достигнуто, и сам Кашкай в курсе был с самого начала, что его будут сливать, и тоже за такое бабла получит нормально, ещё и комменты от судей теперь нельзя получить никаких, типа насрать на ситуацию ему, и поэтому надо своего сажать, который в доле и всегда найдёт что сказать на критику

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      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Пересмотрел момент несколько раз - таких пенальти можно ставить за матч по нескольку штук - ЖЕЛТУЮ НАДО ДАВАТЬ ЗА СИМУЛЯЦИЮ , чтобы от легкого прикосновения упасть как подкошенный такому бегемоту как Заболотному - НЕ ВЕРЮ (((

      2
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      Рейтинг: +547

      Valeron2790 2 часа назад

      С артистизмом переборщил конечно Зе, но что это если не пенальти? Просто положил руки на спину? Ты дурак что ли? Видимо когда этот недалёкий судил, так можно было. Ну а про ВАР и пальцы у уха, вообще какой то бред, словесный понос пробрал бедолагу, а изрыгнуть адекватные мысли не в состоянии.

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      Рейтинг: +2240

      Давид59 2 часа назад

      Такое впечатление, что или Федотов болельщик Оренбурга, или терпеть не может Турбина. Столько желчи в комментарии

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