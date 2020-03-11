Судья Федотов: «Пенальти в ворота «Оренбурга» – это смешно. Заболотный обманул арбитра. Просто цирк»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с назначением пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (1:5). Эксперт назвал ситуацию цирком.

«Пенальти в ворота «Оренбурга» — это смешно. Игрок «Оренбурга» ничего не делал, чтобы сбить Антона Заболотного, просто положил руки на спину, а нападающий упал. Это смешно, он просто погладил маечку Антона. А Заболотный обманул судью и упал. До этого на 28-й минуте судья тоже ставил фол, которого просто не было. А затем — этот момент с Заболотным…

Говорят, что там есть VAR. Но арбитр должен прижать микрофон к уху, показать всем, что момент обсуждают. Но Евгений Турбин этого не сделал. Он не должен был ходить по полю и говорить с игроками, иначе как он услышит информацию от VAR из Москвы? А он ходит и разговаривает с футболистами, показывает, кому куда встать. Сначала надо принять информацию! Где у Турбина палец у уха? И пенальти, и вся эта ситуация — просто цирк», – сказал Федотов.