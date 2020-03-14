РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге и поднялся на восьмое место

«Спартак» одержал вторую гостевую победу в РПЛ подряд – повержен «Оренбург». Решающий гол забил летний новичок Джордан Ларссон.
Москвичи поднялись на восьмое место в таблице. «Оренбург» по-прежнему занимает 11-ю строчку.
Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур
Оренбург – Спартак (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Фамейе, 17; 1:1 – Понсе, 45; 1:2 – Ларссон, 72; 1:3 – Мирзов, 90+4.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Черных, 75), Куат, Деспотович (Силла, 79), Фамейе.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Ещенко, 59), Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев (Мельгарехо, 73), Крал, Соболев, Понсе (Мирзов, 73), Ларссон.
Предупреждения: Терехов, 45+4; Мишкич, 56 – Маслов, 30; Айртон, 90+3.
Источник: Бомбардир.ру