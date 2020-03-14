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РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге и поднялся на восьмое место

14 марта 2020, 15:57
132

«Спартак» одержал вторую гостевую победу в РПЛ подряд – повержен «Оренбург». Решающий гол забил летний новичок Джордан Ларссон.

Москвичи поднялись на восьмое место в таблице. «Оренбург» по-прежнему занимает 11-ю строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Оренбург – Спартак (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фамейе, 17; 1:1 – Понсе, 45; 1:2 – Ларссон, 72; 1:3 – Мирзов, 90+4.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Черных, 75), Куат, Деспотович (Силла, 79), Фамейе.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Ещенко, 59), Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев (Мельгарехо, 73), Крал, Соболев, Понсе (Мирзов, 73), Ларссон.

Предупреждения: Терехов, 45+4; Мишкич, 56 – Маслов, 30; Айртон, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (132)
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СМЕРШiРУ
1584190931
Всех с победой над газпромовскии клоном. А Уралу желаю удачно нагнуть бомжей.))
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VVM1964
1584190943
Всех с победой - ОЧЕНЬ трудной и ОЧЕНЬ нужной , тем более гостевой и на искусственном газоне . Но игрой Спартака не доволен - пожар в защите ((( Бакаев второй матч никакой , если бы ни гол то Ларсона на поле я тоже не видел .
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Старикан
1584190945
Максименко, РЕСПЕКТ!!!
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3a zenit
1584191016
волевую)))купив судью с потрахами.Первый гол хрю забит из вне игры,пенальти не назначил во втором тайме в ворота хрю.Судья слепой,вар не видит.Проиграй хрю,свидетели секты-Зенит всё скупил,фарм клубы и т.д. визжали бы,а так всё норм.Стыдно за хрю.
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Старикан
1584191157
Сегодня фарт был на нашей стороне, а это уже хорошо!
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zigbert
1584191401
С победой Спартак! В равной игре проявили характер. Особое спасибо Максименко!
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JTherry
1584191914
с победой красно-белые!!! хорошая игра и победа на классе, дорогого стоит!!! а какие кислые морды были у тренеров зенита-2, нагоняй получат от миллера))) это вам не под Сочи ложиться всей командой!!!
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3a zenit
1584192244
забавно читать хрюканье в этой новости)))шутки ради
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portero
1584193982
Тедеско порадовал, тем что доверил место молодым, класс!!!
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Hektor 84
1584199083
Оренбург и Сочи в пердив!!! А зенитку расформировать. Бората, аларма, литейного и алкашный хоровод в дурку!!!
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