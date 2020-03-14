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    РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге и поднялся на восьмое место

    «Спартак» одержал вторую гостевую победу в РПЛ подряд – повержен «Оренбург». Решающий гол забил летний новичок Джордан Ларссон.

    Москвичи поднялись на восьмое место в таблице. «Оренбург» по-прежнему занимает 11-ю строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Оренбург – Спартак (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Фамейе, 17; 1:1 – Понсе, 45; 1:2 – Ларссон, 72; 1:3 – Мирзов, 90+4.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Черных, 75), Куат, Деспотович (Силла, 79), Фамейе.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Ещенко, 59), Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев (Мельгарехо, 73), Крал, Соболев, Понсе (Мирзов, 73), Ларссон.

    Предупреждения: Терехов, 45+4; Мишкич, 56 – Маслов, 30; Айртон, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2020 15:57
    Комментарии171
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    • ...
      Рейтинг: +2305

      Борат 2 часа назад

      Стыдно за хряков ! Позор рылам !
      Гыгы

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +792

      Rus9I 2 часа назад

      Учитывая молодой состав, ребята молодцы!
      Да подсели при счете 1:2 но выручил Максименко.....

      Так держать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      borat-chmo 4 часа назад

      После победы Спартака у бората испортилось настроение,позор борату!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1203

      B.G. > borat-chmo 1 час назад

      согласен. у борота не должно портиться настроение насчет Спартака ни при каких обстоятельствах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      1-3-5-2 6 часов назад

      Помню, когда продали Зе Луиша и Адриано, сколько было различного г..а в инфо поле. Пришли Ларссон и Понсе, и ведь сколько я говорил что отличные нападающие, что очень много принесут Спартаку, но никто не верил. И вот время идет, и уже очень хорошо видно какие это отличные напы. Да и вообще спартак частенько умеет найти отличных игроков

      3
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      ...
      Рейтинг: +22186

      VVM1964 > 1-3-5-2 1 час назад

      Не убедил , к сожалению .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3218

      мы_не_рабы 6 часов назад

      Всех Спартачей с победой! Опять увидели отвратительную игру в защите, особенно один в один. Увидели Бакаева, который не отошёл от потрясения-сотрясения. Увидели "палочку-выручалочку" Максименко. Вообщем всё как всегда - валидол! Хорошо, что выиграли! Да, и что мы ещё увидели, так это два разных Оренбурга в двух последних матчах!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1550

      Hektor 84 6 часов назад

      Оренбург и Сочи в пердив!!! А зенитку расформировать. Бората, аларма, литейного и алкашный хоровод в дурку!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18668

      пьяныйхоровод > Hektor 84 3 часа назад

      Я к тебе ( в дурку) не собираюсь .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +704

      Ловкий Бубен 6 часов назад

      ...очень голы странные, фанаты подозревают договорняк

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +149

      plehanov6 > Ловкий Бубен 5 часов назад

      Вы дебил?!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +307

      Vizual > Ловкий Бубен 5 часов назад

      Ловкий в бубен)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3772

      sochi-2013 > Ловкий Бубен 3 часа назад

      Хорошая шутка. Только ставь )), а то не все поняли.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22186

      VVM1964 > plehanov6 1 час назад

      А что есть сомнение ? )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4503

      Krossmen73 7 часов назад

      Хочется в первую очередь поблагодарить Оренбург за очень недурственный футбол,который он сегодня показал.Острые атаки,плюс борьба до последних минут не могут не вызывать уважения.У КБ Максименко сегодня был на высоте.Спас и не раз.Сегодняшний вариант защиты Оренбург проходил с завидным постоянством.Нужно что-то с этим делать.Ну а то что Спартак сегодня проявил характер и вытащил игру не может не радовать.Парни молодцы!!!С победой всех КБ болельщиков!!!

      6
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      ...
      Рейтинг: +307

      Vizual > Krossmen73 5 часов назад

      Это не Зенсочи сливать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1063

      Чец 7 часов назад

      С хорошей игрой,с хорошей победой. А победа придаст уверенности команде.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +704

      Ловкий Бубен 7 часов назад

      А почему Бомбардир не пишет что это договорняк, как писали про Сочи ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      serhio80 > Ловкий Бубен 7 часов назад

      Возможно потому что не газпрем с газпремом играл?)

      5
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      ...
      Рейтинг: +704

      Ловкий Бубен > serhio80 6 часов назад

      Газпром с газпромом у Вас автоматически означает договорняк ? Интересно У вас богатое воображение, а доказательства есть ? ... а что лукойл не может тоже самое ? По моему у Лукойла не меньше возможностей , да и я могу сказать тоже самое что использовал Спартак ресурс не раз: судьи, матчи, чемпионат, грабёж народных денег, футбольный союз, социальные ресурсы, анти газпромовская пропаганда ненависти на всех ресурсах, так что ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +22186

      VVM1964 > Ловкий Бубен 1 час назад

      А ты сам то понял , что написал ?

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