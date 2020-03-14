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Судьи
Главный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Материалы

Оренбург - Спартак

14.03.2020, Суббота, 14:00 мск Ростоши, стадион Газовик Россия. Премьер-лига, 22 тур Оренбург - Спартак
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
11 тур
29 сентября, воскресенье 16:30 Спартак 1:2 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
26 мая, воскресенье 14:00 Оренбург 2:0 Спартак
1 тур
28 июля, суббота 19:00 Спартак 1:0 Оренбург
Товарищеские матчи 2019

19 февраля, вторник 17:00 Оренбург 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
3 апреля, понедельник 19:30 Спартак 3:2 Оренбург
7 тур
16 сентября, пятница 17:00 Оренбург 1:3 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +885

    kliker 23 марта 2020, 02:26

    Ну вот, очередная пауза.
    Но теперь на главной счёт ежедневно радует крупной победой.
    Всем здоровья!

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 14 марта 2020, 15:59

    С победой, Спартачи!!!!

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 14 марта 2020, 15:49

    Максименко превратился в Облака..........

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 > ilichkadr 14 марта 2020, 15:59

    не сглазь

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > swot1205 14 марта 2020, 20:18

    Не, парень откровенно хорош. Стоял бы сегодня другой, то не известно как закончилась бы игра. Надо парня брать в сборную.

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 > ilichkadr 14 марта 2020, 20:46

    Согласен с тобой ПОЛНОСТЬЮ

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 14 марта 2020, 15:34

    как так, СочЯ их обоссали, а мы выиграть не можем

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    Рейтинг: +733

    xrrrx > swot1205 14 марта 2020, 15:38

    ты договорняк с нормальным матчем не путай)

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 > xrrrx 14 марта 2020, 15:46

    ;););), ахаха, бро, сказал точняк. я даж об этом не подумал....это ж газпром, дубль бомжей

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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 14 марта 2020, 15:09

    Тедеска желтую уже отхватил

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 14 марта 2020, 14:22

    Первый пошёл!

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    Рейтинг: +733

    xrrrx 14 марта 2020, 14:19

    аххах) реально спартак походу в зону вылета отправляется)

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    Рейтинг: +733

    xrrrx > xrrrx 14 марта 2020, 14:22

    но оффсайд всё таки был похоже...

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    Рейтинг: +804

    Dizgen > пьяныйхоровод 14 марта 2020, 14:53

    Кончно купил, посмотри игру с Сочи и сегодня

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 10 марта 2020, 12:58

    Оренбургу нужно обязательно выиграть у спартака и уйти дальше от
    опасной зоны.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > mopecekca 13 марта 2020, 20:54

    Переведу на русский, недоумок.

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