Журналист Скира: «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба

«Манчестер Юнайтед» намерен активировать опцию продления контракта с полузащитником Полем Погба.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, клуб уже сообщил агенту футболиста Мино Райоле о своих планах.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2021 года и его можно продлить на один сезон.

Тем не менее, это не гарантирует, что Погба останется в «МЮ». Француз хочет вернуться в «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год.

Сульшер: «Можно смело ждать, что Погба останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон»