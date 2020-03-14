Журналист Скира: «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба

«Манчестер Юнайтед» намерен активировать опцию продления контракта с полузащитником Полем Погба.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, клуб уже сообщил агенту футболиста Мино Райоле о своих планах.
Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2021 года и его можно продлить на один сезон.
Тем не менее, это не гарантирует, что Погба останется в «МЮ». Француз хочет вернуться в «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год.
Сульшер: «Можно смело ждать, что Погба останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон»
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.