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    Академия «Локомотива» может приостановить работу из-за коронавируса

    Со следующей недели свою работу может приостановить академия «Локомотива», сообщает Sport24.

    По информации источника, такое решение могут принять из-за угрозы распространения коронавируса в Москве.

    Также отменены весенние сборы молодежных команд «Локомотива» в Турции. Кроме того, клуб отказался от участия своих юниоров в нескольких турнирах в Италии.

    • В Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек.
    • В России зафиксировано 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    Источник: Sport24

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