Академия «Локомотива» может приостановить работу из-за коронавируса

Со следующей недели свою работу может приостановить академия «Локомотива», сообщает Sport24.

По информации источника, такое решение могут принять из-за угрозы распространения коронавируса в Москве.

Также отменены весенние сборы молодежных команд «Локомотива» в Турции. Кроме того, клуб отказался от участия своих юниоров в нескольких турнирах в Италии.