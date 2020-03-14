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  • Академия «Локомотива» может приостановить работу из-за коронавируса

Академия «Локомотива» может приостановить работу из-за коронавируса

14 марта 2020, 11:19

Со следующей недели свою работу может приостановить академия «Локомотива», сообщает Sport24.

По информации источника, такое решение могут принять из-за угрозы распространения коронавируса в Москве.

Также отменены весенние сборы молодежных команд «Локомотива» в Турции. Кроме того, клуб отказался от участия своих юниоров в нескольких турнирах в Италии.

  • В Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек.
  • В России зафиксировано 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив
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