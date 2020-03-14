Академия «Локомотива» может приостановить работу из-за коронавируса

Со следующей недели свою работу может приостановить академия «Локомотива», сообщает Sport24.
По информации источника, такое решение могут принять из-за угрозы распространения коронавируса в Москве.
Также отменены весенние сборы молодежных команд «Локомотива» в Турции. Кроме того, клуб отказался от участия своих юниоров в нескольких турнирах в Италии.
- В Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек.
- В России зафиксировано 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Источник: Sport24