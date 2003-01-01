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    «Зенит» пообещал принять необходимые меры, чтобы обезопасить здоровье зрителей и участников матча с «Уралом»

    Пресс-служба «Зенита» выступила с заявлением в преддверии матча 22-го тура РПЛ против «Урала».

    • Игра состоится в субботу в 16:30 по московскому времени.
    • С 16 марта в Санкт-Петербурге вступят в силу ограничения на посещение футбольных стадионов – не более 1000 человек на игре.
    • Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

    «На данный момент ФК «Зенит» не получал никаких обращений или предписаний о проведении игры с «Уралом» без зрителей. Подготовка к матчу учитывает сложившуюся ситуацию и проходит согласно принятому плану, в рамках которого учтены все рекомендации Роспотребнадзора по минимизации рисков: в день игры на «Газпром Арене» клуб примет все необходимые меры, чтобы обезопасить здоровье зрителей и участников матча.

    Мы ожидаем, что отдельные требования могут увеличить время прохода зрителей на стадион, поэтому просим всех болельщиков отнестись с пониманием и приходить заблаговременно. Что касается гостевой встречи с ЦСКА, которая должна пройти в Москве 22 марта, то стороны ещe обсуждают реализацию гостевых билетов с учeтом необходимых ограничений, но на данный момент согласно регламенту турнира за болельщиками «Зенита» сохраняется 10-процентная квота», – говорится в заявлении «Зенита».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2886

      Alekxei Z. 1 час назад

      А какие меры ?
      Хлорочкой сиденья помыть , всем маски выдать и 200 грамм водки.
      Про водку по радио обьявите и все местные бомжы придут на своих коллег смотреть.

      0
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      Рейтинг: +1799

      Бухбух 1 час назад

      Щас на матче с Уралом будет аншлаг.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2983

      Литейный4 3 часа назад

      А по дороге к стадиону? Например в метро как могут обезопасить здоровье?

      7
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      ...
      Рейтинг: +38267

      portero > Литейный4 2 часа назад

      Главное отчитаться что меры приняты, ну и премии получить...

      2
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      Рейтинг: +48

      kl0d > portero 1 час назад

      Потом все чинуши всех государств отчитаются как они победили вирус, когда в мае пойдет на спад традиционная сезонность.
      Российских чиновников еще поблагодарить можно, что тут нас не как в Италии

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      Рейтинг: +2690

      TOMSON 3 часа назад

      Вот это да. Насколько известно, вирус не любит проветриваемых помещений. По этому на открытых стадионах вход зрителям запретят, а на единственном закрытом стадионе разрешат. Одним словом Россия.

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