«Зенит» пообещал принять необходимые меры, чтобы обезопасить здоровье зрителей и участников матча с «Уралом»

А какие меры ?
Хлорочкой сиденья помыть , всем маски выдать и 200 грамм водки.
Про водку по радио обьявите и все местные бомжы придут на своих коллег смотреть.
Пресс-служба «Зенита» выступила с заявлением в преддверии матча 22-го тура РПЛ против «Урала».
- Игра состоится в субботу в 16:30 по московскому времени.
- С 16 марта в Санкт-Петербурге вступят в силу ограничения на посещение футбольных стадионов – не более 1000 человек на игре.
- Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.
«На данный момент ФК «Зенит» не получал никаких обращений или предписаний о проведении игры с «Уралом» без зрителей. Подготовка к матчу учитывает сложившуюся ситуацию и проходит согласно принятому плану, в рамках которого учтены все рекомендации Роспотребнадзора по минимизации рисков: в день игры на «Газпром Арене» клуб примет все необходимые меры, чтобы обезопасить здоровье зрителей и участников матча.
Мы ожидаем, что отдельные требования могут увеличить время прохода зрителей на стадион, поэтому просим всех болельщиков отнестись с пониманием и приходить заблаговременно. Что касается гостевой встречи с ЦСКА, которая должна пройти в Москве 22 марта, то стороны ещe обсуждают реализацию гостевых билетов с учeтом необходимых ограничений, но на данный момент согласно регламенту турнира за болельщиками «Зенита» сохраняется 10-процентная квота», – говорится в заявлении «Зенита».