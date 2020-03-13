«Зенит» пообещал принять необходимые меры, чтобы обезопасить здоровье зрителей и участников матча с «Уралом»

Пресс-служба «Зенита» выступила с заявлением в преддверии матча 22-го тура РПЛ против «Урала».

Игра состоится в субботу в 16:30 по московскому времени.

С 16 марта в Санкт-Петербурге вступят в силу ограничения на посещение футбольных стадионов – не более 1000 человек на игре.

Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«На данный момент ФК «Зенит» не получал никаких обращений или предписаний о проведении игры с «Уралом» без зрителей. Подготовка к матчу учитывает сложившуюся ситуацию и проходит согласно принятому плану, в рамках которого учтены все рекомендации Роспотребнадзора по минимизации рисков: в день игры на «Газпром Арене» клуб примет все необходимые меры, чтобы обезопасить здоровье зрителей и участников матча.

Мы ожидаем, что отдельные требования могут увеличить время прохода зрителей на стадион, поэтому просим всех болельщиков отнестись с пониманием и приходить заблаговременно. Что касается гостевой встречи с ЦСКА, которая должна пройти в Москве 22 марта, то стороны ещe обсуждают реализацию гостевых билетов с учeтом необходимых ограничений, но на данный момент согласно регламенту турнира за болельщиками «Зенита» сохраняется 10-процентная квота», – говорится в заявлении «Зенита».