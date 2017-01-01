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    «Ювентус» опроверг слухи о заражении Дибалы коронавирусом

    В четверг венесуэльское издание El Nacional сообщило, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала болен коронавирусом.

    Впрочем, туринский клуб эту информацию опроверг.

    В «Ювентусе» отметили, что аргентинец, как и другие игроки команды, находится в самоизоляции, однако коронавирус у него не выявлен.

    Ранее смертельно опасное заболевание диагностировали у защитника лидера Серии А Даниэле Ругани.

    Матчи чемпионата Италии, Кубка страны и Лиги чемпионов с участием «Ювентуса» перенесены в связи с приостановкой турниров.

    Источник: Football Italia

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