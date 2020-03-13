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«Ювентус» опроверг слухи о заражении Дибалы коронавирусом

13 марта 2020, 15:15

В четверг венесуэльское издание El Nacional сообщило, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала болен коронавирусом.

Впрочем, туринский клуб эту информацию опроверг.

В «Ювентусе» отметили, что аргентинец, как и другие игроки команды, находится в самоизоляции, однако коронавирус у него не выявлен.

Ранее смертельно опасное заболевание диагностировали у защитника лидера Серии А Даниэле Ругани.

Матчи чемпионата Италии, Кубка страны и Лиги чемпионов с участием «Ювентуса» перенесены в связи с приостановкой турниров.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Дибала Пауло
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