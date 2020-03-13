«Ювентус» опроверг слухи о заражении Дибалы коронавирусом

В четверг венесуэльское издание El Nacional сообщило, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала болен коронавирусом.
Впрочем, туринский клуб эту информацию опроверг.
В «Ювентусе» отметили, что аргентинец, как и другие игроки команды, находится в самоизоляции, однако коронавирус у него не выявлен.
Ранее смертельно опасное заболевание диагностировали у защитника лидера Серии А Даниэле Ругани.
Матчи чемпионата Италии, Кубка страны и Лиги чемпионов с участием «Ювентуса» перенесены в связи с приостановкой турниров.
Источник: Football Italia