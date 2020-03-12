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«Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой»

12 марта 2020, 14:36
5

Московский «Спартак» не будет продавать билеты на матч с «Уфой» в 24-м туре РПЛ.

«В связи с указом мэра Москвы о запрете массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч участников сроком до 10 апреля футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч 24-го тура РПЛ против ФК «Уфа», который пройдет 4 апреля на «Открытие Арене».

В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире. Информация о формате проведения ближайших домашних матчей будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях клуба на следующей неделе», – сообщает пресс-служба клуба.

ЦСКА пустит на матчи с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов. Березуцкий проведет среди них жеребьевку

РПЛ будет проводить матчи в Москве, но на игры будет допускаться не больше 5000 человек

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак
Комментарии (5)
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Oldtrafford83
1584029025
открыв эту новость ожидал комментарии сами знаете кого,предсказуемые ребята однако)))
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paracetamol
1584056381
Как бы спаму в ФНЛ не вылететь. Кто команду вперед гнать будет?
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vka1970
1584079049
Ожидаемо. Пандемия во всём мире уже официально объявлено ВОЗ.Неизвестно сколько людей уже заражено вирусом и переносит всё на ногах с диагнозом из поликлиник типа ОРВИ и гриппа.Тестов ведь на все поликлиники не напасёшься по любому.
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