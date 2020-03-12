«Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой»

Московский «Спартак» не будет продавать билеты на матч с «Уфой» в 24-м туре РПЛ.

«В связи с указом мэра Москвы о запрете массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч участников сроком до 10 апреля футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч 24-го тура РПЛ против ФК «Уфа», который пройдет 4 апреля на «Открытие Арене».

В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире. Информация о формате проведения ближайших домашних матчей будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях клуба на следующей неделе», – сообщает пресс-служба клуба.

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