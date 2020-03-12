Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    «Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой»

    Московский «Спартак» не будет продавать билеты на матч с «Уфой» в 24-м туре РПЛ.

    «В связи с указом мэра Москвы о запрете массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч участников сроком до 10 апреля футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч 24-го тура РПЛ против ФК «Уфа», который пройдет 4 апреля на «Открытие Арене».

    В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире. Информация о формате проведения ближайших домашних матчей будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях клуба на следующей неделе», – сообщает пресс-служба клуба.

    ЦСКА пустит на матчи с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов. Березуцкий проведет среди них жеребьевку

    РПЛ будет проводить матчи в Москве, но на игры будет допускаться не больше 5000 человек

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2020 14:36
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1

      diana.khisamova 1 час назад

      Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь------- http://jc5.ru/p782

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +457

      Oldtrafford83 5 часов назад

      открыв эту новость ожидал комментарии сами знаете кого,предсказуемые ребята однако)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1537

      alarm 8 часов назад

      стыдно за свиняк!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Кто угодно,лишь бы не пон > alarm 6 часов назад

      ********* тупая

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2902

      Литейный4 9 часов назад

      На Открывашку и так с трудом загоняют 5 тыЩ почитателей свиней. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2237

      Борат > Литейный4 9 часов назад

      рылы ждут когда официальный гей-парад будет на открывашке,
      уж тогда-то они покажут посещаемость ! гыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Кто угодно,лишь бы не пон > Литейный4 6 часов назад

      п.и.дарасня тупая

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2902

      Литейный4 > Кто угодно,лишь бы не пон 5 часов назад

      Мы Вас так же любим. Гыгыгы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75241
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru